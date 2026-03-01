Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα χθες Σάββατο, είναι "δικαίωμα και νόμιμο καθήκον" της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επίσης ο Πεζεσκιάν εκτίμησε ότι ο θάνατος «της υψηλότερης πολιτικής αρχής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εξέχοντα ηγέτη του σιιτισμού στον κόσμο» αποτελεί «κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων και κυρίως εναντίον των σιιτών παντού, σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με ανακοίνωσή του την οποία μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.