Πεζεσκιάν για την επίθεση στο σχολείο με τους 85 νεκρούς: Μαύρη σελίδα στα αναρίθηματα εγκλήματα των επιτιθέμενων

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν καταδίκασε σήμερα τη «βάρβαρη» επίθεση σε σχολείο στο νότιο τμήμα της χώρας του, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αυτή η βάρβαρη πράξη συνιστά άλλη μια μαύρη σελίδα στον απολογισμό των αναρίθμητων εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι επιτιθέμενοι», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Τουλάχιστον 85 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην επαρχία Ορμοζγκάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι θάνατοι στην πόλη Μινάμπ ήταν οι πρώτοι επιβεβαιωμένοι θάνατοι στο Ιράν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Η παραστρατιωτική Επαναστατική Φρουρά του Ιράν έχει βάση στη Μινάμπ.

A scene from the primary school that was bombed by American-Israeli aircraft, which claimed the lives of 24 little girl in the Hormozgan province, Iranpic.twitter.com/hLUrWnh4GU

Μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό να «αναλάβει τον έλεγχο του πεπρωμένου του» και να εξεγερθεί ενάντια στην ισλαμική ηγεσία που κυβερνά τη χώρα από το 1979.

Μερικές από τις πρώτες επιθέσεις φαίνεται να έπληξαν περιοχές γύρω από τα γραφεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα και καπνός φαινόταν να υψώνεται από την πρωτεύουσα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε αυτόν τον ευρύ στόχο. «Η κοινή μας επιχείρηση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», δήλωσε ο Νετανιάχου.