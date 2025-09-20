Πεζεσκιάν για επαναφορά κυρώσεων στο Ιράν: Δεν θα παραδοθούμε ποτέ σε υπερβολικές απαιτήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δεσμεύτηκε το Σάββατο ότι το Ιράν θα ξεπεράσει οποιαδήποτε επανεπιβολή κυρώσεων μέσω της λεγόμενης διαδικασίας "snapback", μετά την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην άρει μόνιμα τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

«Μέσω του "snapback" μπλοκάρουν τον δρόμο, αλλά είναι τα μυαλά και οι σκέψεις που ανοίγουν ή χτίζουν τον δρόμο», είπε ο Πεζεσκιάν σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

«Δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Μπορούν να χτυπήσουν το Νατάνζ ή το Φορντό (πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχθηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο), αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι είναι άνθρωποι που έχτισαν και θα ξαναχτίσουν το Νατάνζ», είπε ο Πεζεσκιάν.

Η κίνηση του Συμβουλίου Ασφαλείας έγινε την Παρασκευή, μετά την έναρξη από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία μιας διαδικασίας 30 ημερών τον περασμένο μήνα για επανεπιβολή κυρώσεων, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώνεται με τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, η οποία είχε ως στόχο να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση.

«Ποτέ δεν θα παραδοθούμε απέναντι σε υπερβολικές απαιτήσεις επειδή έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε την κατάσταση», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικασία "snapback" θα επανεπιβάλει κυρώσεις του ΟΗΕ στο Ιράν, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για καθυστέρηση μεταξύ της Τεχεράνης και βασικών ευρωπαϊκών δυνάμεων εντός περίπου μιας εβδομάδας.

Η επανεπιβολή κυρώσεων θα περιλαμβάνει εμπάργκο όπλων, απαγόρευση εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας ουρανίου, απαγόρευση δραστηριοτήτων με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, παγκόσμιο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε Ιρανούς ιδιώτες και οντότητες.