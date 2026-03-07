Πεζεσκιάν: Δεν έχουμε επιτεθεί σε φιλικές και γειτονικές χώρες, στοχεύσαμε αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις

Το Ιράν επιδιώκει φιλικές σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, αλλά αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμα του Ιράν να αμυνθεί απέναντι στην αμερικανική και ισραηλινή «επιθετικότητα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν το Σάββατο, μέσω ανάρτησής του στο Χ, σε μια νέα προσπάθεια να εξομαλύνει τις σχέσεις της Τεχεράνης με τις χώρες του Κόλπου, εν μέσω των ιρανικών αντιποίνων στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

«Δεν έχουμε επιτεθεί στις φιλικές και γειτονικές μας χώρες, αντίθετα, έχουμε στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή», έγραψε ο Πεζεσκιάν.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα πλήγματα «στρέφονται αποκλειστικά κατά στόχων και εγκαταστάσεων που αποτελούν την αφετηρία και την πηγή επιθετικών ενεργειών κατά του ιρανικού έθνους».

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι το Ιράν «θα σταθεί σταθερό μέχρι την τελευταία πνοή για την υπεράσπιση της χώρας μας και θα αντισταθεί» στην κοινή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Και πρόσθεσε ότι, παρότι το Ιράν «έχει πάντα τονίσει τη διατήρηση και τη συνέχιση φιλικών σχέσεων» με τις γειτονικές κυβερνήσεις, έχει «έμφυτο δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι σε στρατιωτική επιθετικότητα».