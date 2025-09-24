Πεζεσκιάν από ΟΗΕ: Η Τεχεράνη δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει ατομική βόμβα

Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας την Τετάρτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

Γαλλική πηγή: Το Ιράν δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την αποτροπή κυρώσεων του ΟΗΕ

Ταυτόχρονα, το Ιράν δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τους όρους που έθεσαν η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία για την αποτροπή της επαναφοράς κυρώσεων του ΟΗΕ, δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή μετά τη συνάντηση των υπουργών τους με τον Ιρανό ομόλογό τους την Τρίτη.

«Προς το παρόν, το Ιράν δεν έχει εκπληρώσει τους όρους, αλλά οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό», πρόσθεσε η πηγή στο Reuters.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση μέχρι την τελευταία στιγμή. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν», σημειώνοντας ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος μέχρι το τέλος της 27ης Σεπτεμβρίου, οι κυρώσεις του ΟΗΕ θα επαναφερθούν.

«Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για να μην επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται»

Παράλληλα, Το Ιράν και οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα προκειμένου να επιτευχθεί, την ύστατη στιγμή, μια συμφωνία ώστε να μην επιβληθούν ξανά οι κυρώσεις που είχε εγκρίνει ο ΟΗΕ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας (η αποκαλούμενη ομάδα Ε3), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ο Ιρανός ομόλογός τους συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Υπό το φως της αδικαιολόγητης και παράνομης ενέργειας για επανεπιβολή των κυρώσεων (που είχαν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παλαιότερα σε βάρος του Ιράν), τέθηκαν στη συνάντηση ορισμένες ιδέες και προτάσεις και συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε μια ανακοίνωσή του.

Στις 28 Αυγούστου η Ε3 κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν τηρεί τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμά του και ενεργοποίησε μια ρήτρα (snapback) που της επιτρέπει να επαναφέρει τις κυρώσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά της έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

«Θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους ότι, έπειτα από όλες αυτές τις τακτικές καθυστερήσεων από το Ιράν, οι πιθανότητες επίτευξης μιας διπλωματικής λύσης προτού να τεθούν σε εφαρμογή οι κυρώσεις είναι εξαιρετικά λίγες» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεπουλ πριν από τη συνάντηση.