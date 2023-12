Πέθανε ο Γκαστόν Γκλοκ o «πατέρας» του διάσημου πιστολιού

Ο Αυστριακός μηχανικός και επιχειρηματίας Γκαστόν Γκλοκ, που ανέπτυξε ένα από τα πιστόλια με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλον τον κόσμο, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, μεταδίδει το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Έγινε δισεκατομμυριούχος και θρύλος χάρη στα πιστόλια που έφεραν το όνομά του, ενώ σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του ανερχόταν σε 1,1 δισεκ. δολάρια το 2021.

We at Galco mourn the passing of Gaston Glock. The influence of his design is felt in nearly every service pistol since. He built a company that continues to be an industry leader and will carry his legacy forward. May he rest in peace. pic.twitter.com/kkN2NKQSbB