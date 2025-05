Πεσκόφ: Η Ρωσία θα εξετάσει την πρόταση της Δύσης για εκεχειρία 30 ημερών αλλά έχει τη δική της θέση

Η Ρωσία θα εξετάσει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα έχει τη δική της θέση. Αυτό μετέδωσε νωρίτερα, το Σάββατο (10/05), το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στήριξαν την πρόταση για άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τη σύμφωνη γνώμη και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και απείλησαν τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με «τεράστιες» νέες κυρώσεις εάν δεν την δεχτεί εντός των επόμενων ημερών.

Η Μόσχα προειδοποίησε πάντως ότι είναι «μάταιο» να της ασκούνται πιέσεις.

«Πρέπει να το εξετάσουμε, πρόκειται για μια νέα εξέλιξη», είπε ο Πεσκόφ μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. «Αλλά, να προσπαθούν να μας ασκήσουν πιέσεις είναι εντελώς μάταιο», πρόσθεσε.

«Αντιφατικές και επιθετικές οι δηλώσεις της Ευρώπης κατά της Ρωσίας» λέει ο Πεσκόφ

Αιτιάσεις κατά ευρωπαϊκών χωρών διότι προχωρούν σε αντιφατικές και επιθετικές δηλώσεις επέρριψε το Κρεμλίνο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ύστερα από την υποστήριξη Ευρωπαίων ηγετών σε ένα αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας 30 ημερών στην Ουκρανία και τις απειλές κατά της Ρωσίας, για την επιβολή «μαζικών» κυρώσεων σε περίπτωση αποτυχίας της συμμόρφωσής της με αυτό.

«Ακούμε πολλές αντιφατικές ανακοινώσεις από την Ευρώπη. Είναι σε γενικές γραμμές επιθετικές στη φύση τους, αντί να έχουν ως στόχο την αναζωογόνηση των σχέσεών μας. Τίποτα περισσότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

ΗΠΑ - EE: Συμφώνησαν να επιβάλλουν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, εάν δεν τηρηθεί εκεχειρία

Νωρίτερα, το Σάββατο (10/05), η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε μια άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία που θα ξεκινήσει στις 12 Μαΐου, με την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με νέες «μαζικές» κυρώσεις εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία.

Η ανακοίνωση έγινε από τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ουκρανίας, μετά από συνάντηση στο Κίεβο, ακολουθούμενη από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που επιθυμεί την ταχεία επίτευξη ειρήνης, δεν έχει εκφράσει δημόσια τη στάση του για την πορεία της δράσης.

«Όλοι εμείς, μαζί με τις ΗΠΑ, επικρίνουμε τον Πούτιν. Αν ενδιαφέρεται σοβαρά για την ειρήνη, τότε έχει την ευκαιρία να το δείξει», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου. «Τέλος τα «αν» και τα «αλλά», τέλος οι όροι και οι καθυστερήσεις», πρόσθεσε.

Η υλοποίηση της απειλής θα αποτελούσε σημαντικό δείγμα αυξανόμενης ενότητας στη Δύση, έπειτα από μήνες πολιτικής αβεβαιότητας των ΗΠΑ, η οποία οδήγησε τον Τραμπ να ανατρέψει την προσέγγιση του προκατόχου του από την είσοδό του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, σημειώνει το Reuters.

Αφού συνεργάστηκε στενά με Ρώσους αξιωματούχους και συγκρούστηκε δημοσίως με τον Ζελένσκι, η κυβέρνηση Τραμπ αποκατέστησε τους δεσμούς με το Κίεβο και υπέγραψε συμφωνία για τους ορυκτούς πόρους, η οποία προήλθε από επίπονες διαπραγματεύσεις. Τώρα, συνεχίζει, ο Τραμπ φαίνεται να έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση για την κωλυσιεργία του Πούτιν σχετικά με την εκεχειρία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι αυτός και οι ηγέτες που επισκέφθηκαν την περιοχή συμφώνησαν στη Δευτέρα 12 Μαΐου για την ανάγκη άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός. Αν η Μόσχα αρνηθεί, προειδοποίησε για νέες κυρώσεις, που θα περιλαμβάνουν ενίσχυση των μέτρων κατά των ενεργειακών και τραπεζικών τομέων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία υποστηρίζει την εκεχειρία, αλλά με όρους που σχετίζονται με «λεπτομέρειες». Προειδοποίησε επίσης ότι η δυτική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία θα πρέπει να σταματήσει για την επίτευξη προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, καθώς διαφορετικά, όπως είπε, «θα είναι πλεονέκτημα για την Ουκρανία».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πουβ βρίσκονται στο Κίεβο, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο, και συζήτησαν τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες.

Σε δήλωσή του στο X, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε ότι η Ουκρανία και όλοι οι σύμμαχοί της είναι έτοιμοι για πλήρη άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα για τουλάχιστον 30 ημέρες, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα.

Χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία «παραγωγική».

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025

Ο Μακρόν δήλωσε ότι εάν η εκεχειρία τηρηθεί, θα παρακολουθείται κυρίως από τις ΗΠΑ, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών χωρών. Προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «μαζικές» κυρώσεις αν η Ρωσία δεν τηρήσει τη συμφωνία.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εξέφρασε την περιφρόνησή του για την προοπτική επιβολής κυρώσεων, γράφοντας: «Στείλτε αυτά τα ειρηνευτικά σχέδια στον κ@λ@ σας!».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι οι όροι για μια ειρηνευτική συμφωνία θα διαπραγματευτούν κατά τη διάρκεια της 30ήμερης παύσης των εχθροπραξιών, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν έχουν ψευδαισθήσεις για το ότι η εκεχειρία θα παραβιαστεί.

Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο προειδοποίησε για μια «πιθανώς σημαντική» αεροπορική επίθεση και ζήτησε από τους πολίτες να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιο αν ηχήσουν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Οι προειδοποιήσεις των ευρωπαίων ηγετών και η τοποθέτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Στη Σύνοδο των Προθύμων συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

Μάλιστα σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «χάρηκα πολύ που συμμετείχα στην Έκκληση των Ηγετών για την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε άμεση και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, ως πρώτο βήμα για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία».

I was very glad to take part in the Leaders' Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 10, 2025

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σημείωσε σε ανάρτησή του ότι: «η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε μια πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, ώστε να δημιουργηθεί ο χώρος για συνομιλίες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Κάθε βήμα που κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι ένα ακόμη βήμα προς την ασφάλεια και την ευημερία στο Ηνωμένο Βασίλειο».

In Kyiv today with @EmmanuelMacron, @_FriedrichMerz, and @DonaldTusk.



Russia must agree to a full and unconditional 30-day ceasefire to create the space for talks on a just and lasting peace in Ukraine.



Every step we take towards that is another step towards security and… pic.twitter.com/JW155kn40W — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 10, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μακρόν ο οποίος σε παρόμοια ανάρτησή του κατήγγειλε ότι «η Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει το 20% του ουκρανικού εδάφους, «υπεκφεύγει, θέτει όρους, κερδίζει χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής της».

Το μήνυμα Τραμπ σε Μόσχα-Κίεβο: Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Παρασκευή νέο μήνυμα προς τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς πιέζει για την επίτευξη 30ήμερης εκεχειρίας.

Ενόψει της περιοδείας που ξεκινά τη Δευτέρα σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο για «ενδεχομένως σημαντικά» αεροπορικά πλήγματα τις επόμενες ημέρες.

«Έχω ένα μήνυμα και για τις δύο πλευρές: Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε Πούτιν και Ζελένσκι. «Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο! Αυτό είναι το μήνυμά μου και στους δύο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Τραμπ είχε την Πέμπτη «πολύ καλή και παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευελπιστεί πως η Ουκρανία και η Ρωσία θα συμφωνήσουν την επόμενη εβδομάδα στην προτεινόμενη 30ήμερη εκεχειρία.

Τελεσίγραφο Μακρόν και Μερτς σε Μόσχα: Εκεχειρία τώρα με την Ουκρανία αλλιώς νέες σκληρές κυρώσεις

Σημειώνεται πως νωρίτερα, αυστηρή προειδοποίηση στη Μόσχα απηύθυναν από το Κίεβο ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός Καγκελάριος, καλώντας τη να αποδεχθεί άμεση και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία, διαφορετικά θα επιβληθούν σκληρότερες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο πλαίσιο της εκεχειρίας 30 ημερών που προτείνουν στη Μόσχα οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI.

Σε περίπτωση εκεχειρίας 30 ημερών, «ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη αυτή που πραγματοποιήθηκε στο τρένο με το οποίο έφτασε σήμερα στο Κίεβο. Αν η Μόσχα δεν δεχθεί την εκεχειρία, «θα υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις (...) πολύ πιο σκληρές», προειδοποίησε.

Μάλιστα σε νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας στέλνει τρία μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση:

«Πίσω στο Κίεβο, οι πρώτες μου σκέψεις πηγαίνουν στον ουκρανικό λαό. Εδώ και πάνω από τρία χρόνια, στέκεστε με αξιοθαύμαστο θάρρος – για τη γη σας, για την ελευθερία σας, για την Ευρώπη. Η ασφάλεια της ηπείρου μας διακυβεύεται εδώ. Απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, η απάντησή μας πρέπει να είναι συλλογική.

Αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται από κοινού με τη Γερμανία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω τρία μηνύματα να απευθύνω.

Πρώτον, ειρήνη. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη ξεκινά με μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αυτή είναι η πρόταση που προωθούμε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία την αποδέχθηκε στις 11 Μαρτίου. Η Ρωσία, ωστόσο, καθυστερεί, θέτει προϋποθέσεις, παίζει με τον χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής.

Εάν η Μόσχα συνεχίσει να παρεμποδίζει, θα εντείνουμε την πίεση – από κοινού, ως Ευρωπαίοι και σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ. Χαιρετίζουμε την έκκληση του Προέδρου Τραμπ για πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας. Αυτό είναι και το νόημα αυτής της επίσκεψης: όλοι θέλουμε ειρήνη.

Δεύτερον, κυριαρχία. Η ειρηνευτική συμφωνία που θα συναφθεί πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας. Είναι το ζήτημα στο οποίο εργαζόμαστε – στο Παρίσι, στο Λονδίνο και τώρα εδώ στο Κίεβο. Προχωράμε μαζί, σημειώνοντας πρόοδο.

Τρίτον, το μέλλον. Η Ουκρανία αγωνίζεται για τον λαό της, αλλά και για το ευρωπαϊκό ιδανικό στο οποίο όλοι πιστεύουμε. Στόχος μας είναι μια ελεύθερη, ισχυρή, ευημερούσα και ευρωπαϊκή Ουκρανία. Η ιστορία μας παρακολουθεί».

Μερτς: Αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Αυστηροποίηση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας θα αποφασίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία, σε περίπτωση που το Κρεμλίνο δεν δεχθεί την πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε από την πλευρά του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, «εάν προκύψει ανάγκη, εάν αυτό θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου».

«Το μήνυμά μας είναι: Είμαστε εδώ μαζί. Ταυτόχρονα, με το ίδιο μήνυμα, υποστηρίζουμε την Ουκρανία, σε συντονισμό με την αμερικανική κυβέρνηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζητάμε 30ήμερη κατάπαυση του πυρός ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του Πούτιν. Εκείνος πρέπει να απαντήσει σε αυτή την προσφορά», δήλωσε ο κ. Μερτς στην BILD από το Κίεβο, όπου βρίσκεται μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Βρετανίας.

«Εάν δεν υπάρξει 30ήμερη κατάπαυση του πυρός μετά το Σαββατοκύριακο, επειδή ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν συνεχίζει να απορρίπτει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η ΕΕ, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, θα υπάρξει μαζική αυστηροποίηση των κυρώσεων και θα συνεχιστεί η μαζική βοήθεια προς την Ουκρανία - η πολιτική, η οικονομική, αλλά και η στρατιωτική βοήθεια», πρόσθεσε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει αυτή την αυστηροποίηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «προφανώς χάνει την υπομονή του με τον Πούτιν», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και σημείωσε ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ.

Ερωτώμενος σχετικά με το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον ρώσο πρόεδρο, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι δεν το αποκλείει κατηγορηματικά. «Εάν προκύψει η ανάγκη, εάν αυτό θα βοηθούσε στον τερματισμό αυτού του πολέμου, είμαι πρόθυμος να κάνω πολλά. Αλλά πρώτα, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο της εκεχειρίας έπειτα από αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε.

Οι προϋποθέσεις της Ρωσίας για εκεχειρία

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε ότι πριν κηρυχθεί εκεχειρία θα πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις δυτικών όπλων στο Κίεβο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «η Ουκρανία θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση».

«Η Ουκρανία θα συνεχίσει την πλήρη επιστράτευση, φέρνοντας νέα στρατεύματα στο μέτωπο», πρόσθεσε. «Η Ουκρανία θα εκμεταλλευθεί αυτή την περίοδο για να εκπαιδεύσει νέο στρατιωτικό προσωπικό και για να προσφέρει μια ανάπαυλα στο ήδη υπάρχον. Οπότε για ποιο λόγο να δώσουμε αυτό το πλεονέκτημα στην Ουκρανία;», διερωτήθηκε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις.

«Ο πρόεδρος Πούτιν κάνει ό,τι είναι δυνατό για να λύσει το πρόβλημα, να πετύχει μια διευθέτηση μέσω ειρηνικών και διπλωματικών μέσων. Όμως καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειρηνικά και διπλωματικά μέσα, πρέπει να συνεχίσουμε τη στρατιωτική επιχείρηση», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία, πρόσθεσε ο ίδιος, ήλπιζε ότι η μεσολάβηση του Τραμπ θα βοηθούσε να υπάρξει «λίγη περισσότερη ευελιξία, λίγη περισσότερη πολιτική βούληση και σοφία από το καθεστώς του Κιέβου».

Στο μεταξύ η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία προειδοποίησε χθες για τον κίνδυνο μεγάλης «αεροπορικής επίθεσης» από τη Ρωσία τις επόμενες ημέρες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι η Ρωσία ενημέρωσε για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της πάνω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν το 2024 για την εκτόξευση του τελευταίας γενιάς ρωσικού πυραύλου Orechnik, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για ένα νέο βαλλιστικό πλήγμα.