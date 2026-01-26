Πεσκόφ: Η πρόταση για τα παγωμένα κεφάλαια $1 δισ. ανοίγει νέες προοπτικές

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Ρωσίας να διατεθεί ποσό 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στο «Συμβούλιο της Ειρήνης», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Azeri-Press Agency.

Όπως σημείωσε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επεσήμανε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση της Μόσχας «ενδιαφέρουσα ιδέα»,

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι η ρωσική πρόταση ανοίγει νέες προοπτικές συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από παγωμένα κεφάλαιά της, τα οποία τηρούνται σε αμερικανικές τράπεζες, στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ.