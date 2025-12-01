Πεσκόφ: Η ουκρανική επίθεση στον τερματικό σταθμό CPC ήταν εξωφρενική

Εξωφρενική χαρακτήρισε το Κρεμλίνο την ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στις υποδομές του Caspian Pipeline Consortium (CPC), δεδομένης της διεθνούς σημασίας και της διεθνούς συμμετοχής του.

Όπως αναφέρει το Reuters, το έργο CPC, στο οποίο συμμετέχουν μέτοχοι από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα από τα τρία σημεία πρόσδεσης στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία είχε υποστεί ζημιά από επίθεση ουκρανικού drone και ότι οι εργασίες είχαν διακοπεί.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφέρθηκε στην ουκρανική επικρίνοντας τις ουκρανικές επιθέσεις με θαλάσσια drone εναντίον πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που χαρακτήρισε ως επίθεση κατά των συμφερόντων της Τουρκίας και των ιδιοκτητών των πλοίων.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron CVX.N, μέτοχος της CPC, δήλωσε αργά την Κυριακή ότι η φόρτωση του αργού πετρελαίου της επιχείρησης Tengizchevroil συνεχίζεται στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.