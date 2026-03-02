Πεσκόφ: Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την ηγεσία του Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία βρισκόταν σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως «καθαρή επιθετικότητα» εναντίον της Τεχεράνης και ότι ήταν βαθιά απογοητευμένη από την εξέλιξη των γεγονότων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασε την Κυριακή την εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας λόγο για «κυνική δολοφονία», ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι βυθίζουν τη Μέση Ανατολή «σε μια άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία αναλύει την κατάσταση και εξάγει τα δικά της συμπεράσματα, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν, παρά τις, κατά την άποψη της Μόσχας, πολλά υποσχόμενες συνομιλίες.

«Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Ομάν, μπορούμε σίγουρα να εκφράσουμε τη βαθιά μας απογοήτευση για το γεγονός ότι, παρά τις αναφορές για σημαντική πρόοδο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση έχει ωστόσο επιδεινωθεί σε πλήρη επιθετικότητα», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ανέφερε ότι ο Πούτιν επρόκειτο να πραγματοποιήσει μια διεθνή τηλεφωνική κλήση σχετικά με το Ιράν αργότερα τη Δευτέρα, αλλά δεν αποκάλυψε σε ποιον.

«Μπορώ μόνο να πω ότι είμαστε σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία και συζητάμε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τον διάλογο μας με την ηγεσία των χωρών που επηρεάζονται από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του Περσικού Κόλπου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

