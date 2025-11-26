Περού: Εισήγηση του κοινοβουλίου για στέρηση εκλογικού δικαιώματος στον Καστίγιο για 10 χρόνια

Επιτροπή του περουβιανού κοινοβουλίου εισηγήθηκε χθες Τρίτη να απαγορευτεί στον πρώην πρόεδρο της ριζοσπαστικής αριστεράς Πέδρο Καστίγιο η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος για χρονικό διάστημα 10 ετών, μετά την προσπάθειά του να διαλύσει το Κογκρέσο, που χαρακτηρίστηκε απόπειρα πραξικοπήματος κι οδήγησε στην παύση, τη σύλληψη και τη φυλάκισή του τον Δεκέμβριο του 2022.

Η πρόταση της διαρκούς επιτροπής αυτής του κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ έναντι 6 κατά, καταγράφτηκε την παραμονή της απαγγελίας της ετυμηγορίας στη δίκη του Καστίγιο για απόπειρα πραξικοπήματος. Η εισαγγελία έχει ζητήσει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 34 ετών.

Η εισήγηση για την απαγόρευση του εκλέγεσθαι θα πρέπει να συζητηθεί από την ολομέλεια του Κογκρέσου την επόμενη εβδομάδα. Η υιοθέτησή της πάντως θεωρείται πολύ πιθανή, με δεδομένη την πλειοψηφία κομμάτων της δεξιάς και της άκρας δεξιάς στην περουβιανή εθνική αντιπροσωπεία.

Ο Πέδρο Καστίγιο, 56 ετών, προφυλακίστηκε την 7η Δεκεμβρίου 2022. Παύτηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την προσπάθειά του να διαλύσει το Κογκρέσο, το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών για υπόθεση φερόμενης διαφθοράς.

Η καθαίρεση του Καστίγιο πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις και πολύνεκρη καταστολή τους.

Αν όπως αναμένεται του στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ο Καστίγιο δεν θα μπορεί φυσικά να θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές, τον Απρίλιο.