Περίπου 10.000 Γάλλοι τουρίστες έχουν επιστρέψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων περίπου 1.400 με πτήσεις που ναύλωσε η κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στο Ντουμπάι.

Η πλειονότητα των περίπου 60.000 Γάλλων που διαμένουν στη χώρα του Κόλπου επέλεξαν να μείνουν εκεί, πρόσθεσε ο Ζαν-Κριστόφ Παρί κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, τα Εμιράτα αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διεξάγει το Ιράν ως αντίποινα στην ισραηλινοαμερικανική εισβολή.

Στη χώρα αυτή ζει μια από τις μεγαλύτερες γαλλικές κοινότητες στον κόσμο, σχεδόν 60.600 άνθρωποι, εκ των οποίων το 80% έχουν τη βάση τους στο Ντουμπάι, δηλαδή το ισοδύναμο του πληθυσμού μιας «πόλης όπως το Νεϊγί-σιρ-Σεν», υπογράμμισε ο Γάλλος διπλωμάτης.

Σε αυτούς προστίθενται περίπου μισό εκατομμύριο τουρίστες ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε 10.000 με 15.000 Γάλλους που περνούν από εκεί την εβδομάδα, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι όταν ξέσπασε ο πόλεμος, καθώς σταμάτησε η εναέρια κυκλοφορία.

Για να καταστεί δυνατή η επιστροφή των πιο ευάλωτων, το Παρίσι ναύλωσε κυβερνητικά αεροπλάνα από το Αμπού Ντάμπι και οργάνωσε πτήσεις που πραγματοποιούν ιδιωτικές εταιρίες από το Ομάν.

Με τις πτήσεις αυτές επαναπατρίστηκαν 1.400 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες άλλοι αναχώρησαν με αεροσκάφη των εταιριών των εμιράτων, οι οποίες σταδιακά επανέλαβαν τις πτήσεις τους προς τη Γαλλία.

«Εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 10.000, ίσως λίγο μεγαλύτερος ο αριθμός των Γάλλων που πέρασε από εκεί τις κρίσιμες αυτές ημέρες και χάρη σε όλες τις προσπάθειες», έχουν μείνει «μερικές εκατοντάδες, όχι περισσότεροι», δήλωσε ο πρόξενος.

Με πέντε καθημερινές εμπορικές πτήσεις που εκτελούνται σήμερα μεταξύ των Εμιράτων και της Γαλλίας, «η πίεση είναι πολύ λιγότερη», τόνισε.

«Δεν υπάρχει πανικός» εντός της γαλλικής κοινότητας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έμεινε εκεί, σημειώνει, παρόλο που ορισμένες οικογένειες επωφελήθηκαν από τις σχολικές διακοπές για να επιστρέψουν στη Γαλλία ή να φύγουν στο εξωτερικό.

Ούτε οι γαλλικές εταιρίες, με λίγες εξαιρέσεις, έλαβαν κάποια «ριζική απόφαση» που να αφορά την αναχώρηση του προσωπικού τους.

Ωστόσο, με την παράταση της σύγκρουσης και τη συνέχιση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες στοχοθέτησαν κυρίως το κέντρο της πόλης του Ντουμπάι τις τελευταίες ημέρες, «προκύπτουν αβεβαιότητες», τονίζει.