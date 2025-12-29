Περικοπές θέσεων εργασίας το 2026 προβλέπουν οι γερμανικές επιχειρήσεις

Η πλειονότητα των γερμανικών επιχειρηματικών συλλόγων αναμένει περικοπές θέσεων εργασίας το 2026, καθώς η οικονομική κρίση στη χώρα παραμένει, με τη βιομηχανία να πλήττεται περισσότερο από τον παγκόσμιο προστατευτισμό και τις ασθενείς εξαγωγές, σύμφωνα με έρευνα του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW) που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Από τις 46 επιχειρηματικές οργανώσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 22 εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μειώσεις προσωπικού το επόμενο έτος. Μόλις εννέα αναμένουν αύξηση προσλήψεων, ενώ 15 προβλέπουν σταθερό επίπεδο απασχόλησης.

Μεταξύ των κλάδων που εκτιμάται ότι θα δουν μείωση της παραγωγής περιλαμβάνονται η αυτοκινητοβιομηχανία, η χαρτοβιομηχανία και η κλωστοϋφαντουργία. Οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την ενίσχυση του προστατευτισμού, τις χαμηλές εξαγωγικές επιδόσεις και το υψηλό εγχώριο κόστος, παράγοντες που έχουν διαβρώσει την ανταγωνιστικότητα των τιμών της Γερμανίας, σύμφωνα με την έρευνα.

«Όσοι ήλπιζαν σε ένα γρήγορο και συνολικό τέλος της οικονομικής κρίσης θα απογοητευτούν και το 2026», δήλωσε ο διευθυντής του IW, Μίχαελ Χιούτερ, προσθέτοντας ότι η οικονομία «σταθεροποιείται σε χαμηλότερο επίπεδο».

Τα επενδυτικά σχέδια παραμένουν υποτονικά. Μόλις 11 οργανώσεις αναμένουν αύξηση των επενδύσεων, ενώ 14 προβλέπουν περικοπές και 21 εκτιμούν ότι οι επενδύσεις θα παραμείνουν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα.

Φωτεινές εξαιρέσεις

Ορισμένες θετικές ενδείξεις καταγράφονται σε κλάδους που ωφελούνται από την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όπως η αεροδιαστημική βιομηχανία και η ναυπηγική. Βελτιωμένες συνθήκες σε σύγκριση με πέρυσι ανέφεραν και οι υπηρεσίες.

Το επιχειρηματικό κλίμα εμφανίζει μια συγκρατημένη βελτίωση, καθώς 19 οργανώσεις αναμένουν υψηλότερη παραγωγή το 2026 σε σχέση με το 2025, έναντι εννέα που προβλέπουν υποχώρηση. Πρόκειται για το πρώτο θετικό ισοζύγιο προσδοκιών εδώ και αρκετά χρόνια.