Περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία: Δημοσκόπηση δείχνει προβάδισμα στο CDU του Μερτς

Οι συντηρητικοί του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς αντιμετωπίζουν την Κυριακή τη δεύτερη εκλογική δοκιμασία τους αυτό το μήνα, καθώς ελπίζουν να εκτοπίσουν τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες, τους εταίρους τους στην εθνική κυβέρνηση, στην ομόσπονδη πολιτεία της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Για τον Μερτς, ωστόσο, ο οποίος αγωνίζεται να ενισχύσει τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και αντιμετωπίζει την επικείμενη απειλή ενεργειακού σοκ που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν, μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία κάποτε βασιζόταν για να ενισχύσει την εσωτερική του υποστήριξη έχει καταστεί δυσάρεστα αμφίρροπη.

Έπειτα από μια οριακή ήττα από τους Πράσινους στο γειτονικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στις 8 Μαρτίου, η τελευταία δημοσκόπηση έδωσε στον Γκόρντον Σνίντερ από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του Μερτς προβάδισμα δύο μονάδων έναντι του εν ενεργεία πρωθυπουργού του κρατιδίου, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Για το SPD, το οποίο υπέστη το χειρότερο αποτέλεσμα σε κρατικές εκλογές στην ιστορία του στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, οι εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο αποτελούν μια κρίσιμη ευκαιρία να ανακόψει τη σταθερή πτώση της υποστήριξής του, η οποία το έχει οδηγήσει να υστερεί έναντι του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στις εθνικές δημοσκοπήσεις.

Το δυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, μία από τις κύριες αμπελουργικές περιοχές της Γερμανίας και έδρα του χημικού κολοσσού BASF, έχει πληγεί από οικονομική στασιμότητα τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο Σβάιτσερ μειώνει το σημαντικό προβάδισμα που κατείχε η CDU στις αρχές του έτους, προσφέροντας στο SPD κάποια ελπίδα να διατηρήσει την εξουσία μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα στο Μπάντεν-Βυρτεμβέργη, όπου κέρδισε μόλις το 5,5% των ψήφων.

Ακόμα τρεις εκλογές στη Γερμανία φέτος

Το SPD κυβερνά τη Ρηνανία-Παλατινάτο, που συνορεύει με τη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, εδώ και 35 χρόνια και η απώλεια του ελέγχου θα εντείνει την ατμόσφαιρα κρίσης που σκιάζει το κόμμα από την κατάρρευση της κυβερνητικής συμμαχίας του πρώην καγκελαρίου του SPD, Ολάφ Σολτς, στο Βερολίνο το 2024.

Ο Μερς επέμεινε, μετά τη στενή ήττα του κόμματός του στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, ότι το αποτέλεσμα δεν θα επηρεάσει το έργο της συνασπιστικής κυβέρνησης στο Βερολίνο, ενώ σχολιαστές αναφέρουν ότι ένας συνασπισμός CDU/SPD στη Ρηνανία-Παλατινάτο αποτελεί σαφή πιθανότητα σε περίπτωση στενού αποτελέσματος.

Οι εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο είναι οι δεύτερες από τις πέντε περιφερειακές εκλογές που θα διεξαχθούν φέτος, πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο και στις ανατολικές πολιτείες Μεκλεμβούργο-Πομερανία και Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά AfD ελπίζει να κερδίσει τις πρώτες της σημαντικές εκλογές.