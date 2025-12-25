Πέντε νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου στο όρος Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στο όρος Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άτομα, σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας την Πέμπτη, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης.

Οι νεκροί αναγνωρίστηκαν ως ένας οδηγός και ένας γιατρός - και οι δύο Τανζανιανοί - ο πιλότος από τη Ζιμπάμπουε και δύο τουρίστες από την Τσεχική Δημοκρατία, σύμφωνα με δήλωση των Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο καταφύγιο Barafu του βουνού την Τετάρτη, σύμφωνα με δήλωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Τανζανίας.

Η εφημερίδα Mwananchi και το τηλεοπτικό κανάλι East Africa TV, επικαλούμενοι τον αρχηγό της αστυνομίας της περιοχής Κιλιμάντζαρο, ανέφεραν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης.

Το όρος Κιλιμάντζαρο, η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής, βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 6.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συντριβή συνέβη σε υψόμετρο μεταξύ 4.670 και 4.700 μέτρων, σύμφωνα με την εφημερίδα Mwananchi.

Περίπου 50.000 τουρίστες αναρριχούνται στο Κιλιμάντζαρο κάθε χρόνο.