ΗΠΑ- Κολομβία

Οι ΗΠΑ έπληξαν και πάλι χθες Τετάρτη ένα πλοίο το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των νεκρών σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις μέσα σε διάστημα δύο ημερών, ενώ απείλησαν άμεσα και τον Κολομβιανό πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Πέτρο «βαρόνο των ναρκωτικών» και «τον χειρότερο πρόεδρο που είχε ποτέ η Κολομβία». Ο Κολομβιανός πρόεδρος απάντησε δηλώνοντας ότι θα προσφύγει στην αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορώντας τον Τραμπ για δυσφήμιση.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που έχει ήδη εκτοξεύσει αντίστοιχες απειλές εις βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προειδοποίησε τον Πέτρο «να προσέχει». Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον Κολομβιανό ηγέτη «τρελό».

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ έπληξαν χθες ένα δεύτερο πλοίο στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από μια προηγούμενη αντίστοιχη επίθεση την Τρίτη, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των νεκρών.

Τα πλήγματα αυτά, τα οποία σύμφωνα με τον Ουάσινγκτον έχουν στόχο λαθρέμπορους ναρκωτικών στα διεθνή χωρικά ύδατα και ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούνταν μέχρι πρότινος μόνο στην περιοχή της Καραϊβικής.

Κολομβιανή στρατιωτική πηγή δήλωσε στο AFP ότι το πλήγμα της Τρίτης εξαπολύθηκε «κοντά», αλλά όχι μέσα στα χωρικά ύδατα της Κολομβίας.

Συνολικά οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει εννέα επιθέσεις αυτού του είδους, κυρίως στην Καραϊβική, με συνολικό απολογισμό 37 νεκρούς. Η προέλευση των πλεούμενων αυτών – οκτώ πλοία και ένα υποβρύχιο-- δεν έχει διευκρινιστεί αλλά κάποια καταστράφηκαν στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Πόλεμος με τα καρτέλ

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη και πλοία στο πλαίσιο της μάχης της κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Όμως το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους οι άνθρωποι που στοχοθετήθηκαν εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Το Πεντάγωνο επεσήμανε στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται “σε ένοπλη σύρραξη” με τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, τα οποία χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορα μας, εναντίον του λαού μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης» υπογράμμισε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Όμως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις παραμένουν παράνομες ακόμη κι αν έχουν στόχο φερόμενους ως λαθρεμπόρους ναρκωτικών.

«Το διακύβευμα είναι μια ιστορική σχέση ηλικίας περισσότερων από 200 ετών, που είναι επωφελής τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Κολομβία», εκτίμησε χθες Τετάρτη ο Κολομβιανός πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον Ντανιέλ Γκαρσία- Πένια, αφού εκλήθη πίσω στη Μπογοτά για διαβουλεύσεις.

Από την πλευρά της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι με πρόφαση τη μάχη κατά των ναρκωτικών προσπαθεί να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Χθες ο Μαδούρο τόνισε ότι η χώρα του διαθέτει 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους για να αντιμετωπίσει τις αμερικανικές δυνάμεις.