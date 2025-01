IDF: Πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (13/1) στη διάρκεια επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Άλλοι δέκα στρατιώτες τραυματίστηκαν και η κατάσταση οκτώ εξ αυτών χαρακτηρίζεται σοβαρή», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι οι στρατιώτες διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Βρίσκονταν μέσα σε κτίριο και ετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη όταν, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά.

Από την έκρηξη κατέρρευσε το κτίριο και καταπλάκωσε τους ισραηλινούς στρατιώτες, με αποτέλεσμα πέντε εξ αυτών (ηλικίας 19-23 ετών) να χάσουν τη ζωή τους. Άλλοι δέκα τραυματίστηκαν και η κατάσταση οκτώ εξ αυτών χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

🕯️ CPT Yair Yakov Shushan, 23

🕯️ SSGT Yahav Hadar, 20

🕯️ SSGT Guy Karmiel, 20

🕯️ SSGT Yoav Feffer, 19

🕯️ SSGT Aviel Wiseman, 20



