The Independent

Καθώς εκπνέει το 2025 και ο κόσμος υποδέχεται τη νέα χρονιά, το πνεύμα της εποχής παραμένει αμφίσημο, με πολλούς «ανοιχτούς» πολέμους και εύθραυστες ισορροπίες, οι οποίες θα μπορούσαν πυροδοτήσουν ευρύτερες συγκρούσεις, ακόμη και περιφερειακό πόλεμο ή μια παγκόσμια αντιπαράθεση, σύμφωνα με ανάλυση του Independent.

Όχι απαραίτητα με τη μορφή των παγκόσμιων πολέμων του 20ού αιώνα, αλλά μέσα από περιφερειακές εκρήξεις, υβριδικές απειλές και εμπλοκή μεγάλων δυνάμεων μέσω πληρεξουσίων.

Παρά τις προειδοποιήσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, περί άμεσης απειλής πολέμου με τη Ρωσία, το γεωπολιτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αστάθεια, στρατηγική αβεβαιότητα και περιοχές υψηλού κινδύνου.

Βαλτική και Ευρώπη

Η Ρωσία δηλώνει ανοιχτά ότι δεν σκοπεύει να υποχωρήσει στην Ουκρανία και διά στόματος του Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποιεί πως είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη, αν το επιλέξει η τελευταία.

Η Βαλτική, ο ρωσικός θύλακος του Καλίνινγκραντ και ο Βόρειος Ατλαντικός αποτελούν πιθανά σημεία πρόκλησης από τη Μόσχα μέσω «γκρίζων» ενεργειών, προβοκατόρικων κινήσεων ή αυξημένης ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας.

Η εικόνα περιπλέκεται από τις εντάσεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις, με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες να συντονιστούν με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, γεγονός που ενδέχεται να ενθαρρύνει τη Ρωσία να δοκιμάσει κι άλλο τα όρια ανοχής του ΝΑΤΟ.

Νότια Αμερική

Σύμφωνα με το Independent, η δεύτερη εστία κινδύνου για περιφερειακό πόλεμο αφορά στη Λατινική Αμερική, με επίκεντρο τη Βενεζουέλα. Μια ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση, στο πλαίσιο της επαναφοράς του παραδοσιακού «Δόγματος Μονρόε», θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Ασία

Στη Νότια και Ανατολική Ασία, πολλαπλές αντιπαραθέσεις συνυπάρχουν επικίνδυνα. Ινδία και Πακιστάν παραμένουν εγκλωβισμένες στο αδιέξοδο του Κασμίρ, ενώ η αντιπαράθεση Ινδίας–Κίνας στα Ιμαλάια διατηρεί υψηλό στρατιωτικό ρίσκο.

Πάνω από όλα, όμως, δεσπόζει το φάσμα ενός πολέμου στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο ενδέχεται να θεωρήσει ότι η διεθνής προσοχή είναι διασπασμένη και να επιχειρήσει μια κίνηση υψηλού ρίσκου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρεία σύγκρουση με εμπλοκή ΗΠΑ, Ιαπωνίας και άλλων περιφερειακών δυνάμεων.

Σουδάν

Το Σουδάν λειτουργεί πλέον ως κόμβος ανταγωνισμού περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων, με συγκρούσεις διά πληρεξουσίων που εκτείνονται από την Ερυθρά Θάλασσα έως το Νταρφούρ.

Η εμπλοκή δρώντων από τον Κόλπο, σε συνδυασμό με την παρουσία μισθοφορικών δικτύων και τον ανταγωνισμό για πολύτιμους φυσικούς πόρους, καθιστά τη σύγκρουση δυνητικά αποσταθεροποιητική για ολόκληρη την περιοχή.