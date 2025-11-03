Πέντε εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος ταυτοποιήθηκαν - Η AI βοηθά στον εντοπισμό ακόμη 250.000 ονομάτων

Πέντε εκατομμύρια από τα περισσότερα από έξι εκατομμύρια Εβραίων που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα έχουν πλέον ταυτοποιηθεί — και με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ενδέχεται να ανακτηθούν ακόμη περισσότερα ονόματα, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα Ισραηλινοί ερευνητές.

Όπως αναφέρει το Reuters, το Γιαντ Βασέμ, το Παγκόσμιο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ότι αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί επτά δεκαετίες αδιάκοπης προσπάθειας και βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής του: Την αποκατάσταση της ταυτότητας των θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου ένα εκατομμύριο εβραϊκά θύματα παραμένουν ακόμη άγνωστα, «και πολλά πιθανότατα θα παραμείνουν έτσι για πάντα», σημείωσε το Γιαντ Βασέμ. Ωστόσο, με εργαλεία όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, εκτιμά ότι θα μπορούσε να ανακτήσει ακόμη 250.000 ονόματα, αναλύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια έγγραφα που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να εξεταστούν χειρωνακτικά.

Καθώς ο αριθμός των επιζώντων του Ολοκαυτώματος μειώνεται και ο κόσμος πλησιάζει την εποχή χωρίς ζωντανούς μάρτυρες, ο πρόεδρος του Γιαντ Βασέμ, Ντάνι Νταγιάν, δήλωσε ότι η επίτευξη του ορόσημου των πέντε εκατομμυρίων υπενθυμίζει μια «ανεκπλήρωτη ηθική υποχρέωση».

«Πίσω από κάθε όνομα κρύβεται μια ζωή που είχε σημασία — ένα παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει, ένας γονιός που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι, μια φωνή που σίγησε για πάντα», είπε ο Νταγιάν. «Είναι ηθικό μας καθήκον να διασφαλίσουμε ότι κάθε θύμα θα τιμάται, ώστε κανείς να μην χαθεί μέσα στο σκοτάδι της ανωνυμίας», πρόσθεσε.

Τον Μάιο του 2024, το Γιαντ Βασέμ είχε ανακοινώσει ότι ανέπτυξε δικό του λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδιασμένο να «ξεσκονίζει» τεράστιους όγκους αρχείων με στόχο την αναγνώριση εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των οποίων τα ονόματα απουσιάζουν από τα επίσημα μνημεία.

Τότε είχε εντοπίσει πληροφορίες για 4,9 εκατομμύρια άτομα, εξετάζοντας καταθέσεις, έγγραφα, κινηματογραφικά αρχεία, νεκροταφεία και άλλα τεκμήρια.

Τα ονόματα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, μαζί με προσωπικά αρχεία που αφηγούνται τις ζωές πολλών εξ αυτών, συγκεντρώνονται σε διαδικτυακή βάση δεδομένων του Γιαντ Βασέμ, διαθέσιμη σε έξι γλώσσες.

Η βάση αυτή, όπως επισημαίνεται, έχει βοηθήσει αμέτρητες οικογένειες να επανενωθούν με χαμένους συγγενείς ή να τιμήσουν αγαπημένα πρόσωπα που δεν έχουν τάφο.

«Οι ναζί δεν στόχευαν μόνο να τους δολοφονήσουν, αλλά και να σβήσουν την ύπαρξή τους», δήλωσε ο Αλεξάντερ Αβράμ, διευθυντής της Αίθουσας των Ονομάτων του Γιαντ Βασέμ. «Με την ταυτοποίηση πέντε εκατομμυρίων ονομάτων, αποκαθιστούμε την ανθρώπινη υπόστασή τους και διασφαλίζουμε ότι η μνήμη τους θα διατηρηθεί».