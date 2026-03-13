Πεντάγωνο και Λευκός Οίκος κατά του CNN, έπειτα από άρθρο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος, καταφέρθηκαν την Παρασκευή κατά του CNN, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που διατυπώνει αμφιβολίες για την προετοιμασία της στρατιωτικής επιχείρησης.

O επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ αφιέρωσε ένα μέρος της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο να εκφράσει τη λύπη του για τη μιντιακή κάλυψη της ισραηλινο-αμερικανικής επιχείρησης, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ αρνητική.

Ο ίδιος κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, αφού το δίκτυο μετέδωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον κίνδυνο του κλεισίματος του στρατηγικής σημασίας Στενού του Χορμούζ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν.

«Απολύτως γελοίο», απάντησε ο Πιτ Χέγκσεθ, προσθέτοντας: «Όσο νωρίτερα ο Ντέιβιντ Έλλισον πάρει τον έλεγχο αυτού του δικτύου, τόσο το καλύτερο!».

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού ομίλου Paramount Skydance, που θεωρείται σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτήσει το διάσημο τηλεοπτικό δίκτυο έπειτα από την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD).

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ έκρινε πως η ενημέρωση του CNN είναι «100% ψευδής».

«Εδώ και δεκαετίες το Πεντάγωνο ανέμενε το απεγνωσμένο και παράλογο κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Χορμούζ και αυτό αποτελούσε μέρος των σχεδίων της διοίκησης Τραμπ πολύ προτού ξεκινήσει η επιχείρηση Επική Οργή», έγραψε στο Χ.

«Τα ψευδόμενα MME εργάζονται υπερωρίες για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ, την κυβέρνησή του και τον στρατό μας», κατηγόρησε η Λέβιτ.

Ο Στίβεν Σεούνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, επανέλαβε τις κατηγορίες.

Απαντώντας σε έναν λογαριασμό στο Χ που ρωτούσε: «Είναι φυσιολογικό ο στρατός να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα τηλεοπτικά δίκτυα διοικούνται;», εκείνος έγραψε: «Ναι, 100%. Όταν τα ΜΜΕ που ψεύδονται, όπως το CNN, δημοσιεύουν ψευδείς πληροφορίες, είναι απολύτως σχετικό να σχολιάσουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα άθλια μέσα ενημέρωσης».