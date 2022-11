Πέφτουν οι τόνοι για την έκρηξη του πυραύλου στην Πολωνία

Εξομαλύνεται σταδιακά η διεθνής κρίση που ξέσπασε μεταξύ της Ρωσίας και των δυτικών συμμάχων μετά το πλήγμα πυραύλου σε πολωνικό χωριό που προκάλεσε το θάνατο δυο κατοίκων κοντά στα ουκρανικά σύνορα και το αίτημα της Πολωνίας για ενεργοποίηση του άρθρου 4 της νατοϊκής Συμμαχίας, με την υποψία ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο.

Έπειτα από ώρες αμφιβολιών και ερωτημάτων σχετικά με την προέλευση του πυραύλου, με τον κίνδυνο κλιμάκωσης να ελλοχεύει, η Βαρσοβία εκτίμησε σήμερα το μεσημέρι ότι είναι «πολύ πιθανό» ότι επρόκειτο για ένα «θλιβερό ατύχημα» που συνέβη από ουκρανικό πύραυλο, ενώ «καμία ένδειξη σκόπιμης επίθεσης στην Πολωνία» διαπίστωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει καμία ένδειξη που να επιτρέπει την απόδοση της έκρηξης «σε εσκεμμένη, εχθρική επίθεση» κατά της χώρας, δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Σύμφωνα με την προκαταρκτική μας ανάλυση, το περιστατικό προκλήθηκε πιθανότατα από πύραυλο του ουκρανικού αντιαεροπορικού συστήματος ο οποίος εβλήθη για την υπεράσπιση του ουκρανικού εδάφους απέναντι στους ρωσικούς πυραύλους Cruise», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ.

Ωστόσο, απέδωσε ευθύνες στη Ρωσία καθώς το περιστατικό συνέβη μια ημέρα που η Ουκρανία δέχθηκε σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον ρωσικό στρατό. «Η Ρωσία φέρει την τελική ευθύνη καθώς συνεχίζει τον παράνομο πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο», είπε, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη του ΝΑΤΟ στο Κίεβο στο «δικαίωμά του στην αυτοάμυνα» και την πλήρη αλληλεγγύη του με την Πολωνία.

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις για το ποιος εκτόξευσε τον πύραυλο, ο οποίος «πιθανότατα ήταν ρωσικής κατασκευής», μιλώντας για ένα «μεμονωμένο» συμβάν.

Σήμερα νωρίς το μεσημέρι, ο Ντούντα τόνισε ότι είναι «πολύ πιθανό» το πλήγμα να προήλθε από την ουκρανική αντιπυραυλική άμυνα, ένα «θλιβερό ατύχημα» σύμφωνα με τον ίδιο. «Τίποτα δεν δείχνει ότι ήταν σκόπιμη επίθεση κατά της Πολωνίας», πρόσθεσε ο Πολωνός πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

Ζελένσκι: Η έκρηξη στην Πολωνία δεν προκλήθηκε από ουκρανικό πύραυλο

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η έκρηξη που σκότωσε δύο ανθρώπους στην Πολωνία δεν προκλήθηκε από ουκρανικό πύραυλο.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν ήταν δικός μας πύραυλος», είπε, σύμφωνα με το Interfax Ukraine, προσθέτοντας πως η Ουκρανία πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο σημείο της έκρηξης.

Πριν από τις τελευταίες δηλώσεις του Ντούντα, ο Ουκρανός πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την πυραυλική επίθεση «μήνυμα της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της G20» που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινδονησία.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS