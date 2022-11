Στόλτεντμπεργκ: Καμία ένδειξη σκόπιμης επίθεσης στην Πολωνία

Πρεσβευτές από τα 30 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες σήμερα Τετάρτη για επείγουσες συνομιλίες μετά την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι πύραυλος ρωσικής κατασκευής έπεσε στο έδαφός της, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Παρά τις αρχικές αναφορές, ο Πολωνός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σκόπιμης επίθεσης και ότι ο πύραυλος πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε από την ουκρανική αεράμυνα.

Προηγήθηκε δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ουκρανικός πύραυλος αεράμυνας είναι υπεύθυνος για την έκρηξη στην Πολωνία.

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την εγκράτεια Μπάιντεν για το περιστατικό στην Πολωνία, ενώ η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι έχει ήδη ταυτοποιήσει τα συντρίμμια, κάνοντας λόγο για ουκρανικό S-300.

Η έκρηξη σημειώθηκε, καθώς η Ρωσία εξαπέλυε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη την Ουκρανία και αμέσως προκάλεσε ανησυχία και σύγχυση σχετικά με το αν η Ρωσία θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο που εξαπέλυσε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, σύροντας ενδεχομένως το ΝΑΤΟ στη σύγκρουση.

«Τραγικό περιστατικό»

Ωστόσο, τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις σε εισερχόμενο ρωσικό βλήμα και ο Μπάιντεν είπε ότι είναι «απίθανο» να εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία. Η επικεφαλής εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Οάνα Λουνγκέσκου περιέγραψε την έκρηξη ως «τραγικό περιστατικό».

