Πατέρας Ι. Καρούση για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Αν δεν συνοδευτεί με αλλαγή αντίληψης, δεν είμαι αισιόδοξος

Ο πατέρας του Ιωνά Καρούση, που δολοφονήθηκε σε τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα του Τελ Αβίβ την 1η Οκτώβρη του 2024 μίλησε για τον Γολγοθά, που βιώνει η οικογένειά του τον τελευταίο χρόνο αλλά και για τις σκέψεις του σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για τη λήξη του πολέμου.

Ο Δημήτρης Καρούσης ανέφερε αρχικά στην ΕΡΤ: «Βιώσαμε στο πετσί μας το τίμημα, που πληρώνει κανείς στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Πραγματικά η κατάσταση αυτή είναι αδιανόητη. Αθώοι άνθρωποι, που έρχονται με τη σημαία της ειρήνης και της αγάπης να θυσιάζονται χωρίς κανένα λόγο στο πλαίσιο μιας ακρότητας, που υπάρχει στις θρησκευτικές αντιλήψεις και στην έλλειψη ειρηνιστικής διάθεσης στον κόσμο.

Ο Ιωνάς στην ουσία μετέφερε ένα πνεύμα αδελφοσύνης, είχε αγάπη και για τους Παλαιστίνιους φίλους του και συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο και για τους Ισραηλινούς και κατόρθωσε να τους κάνει ‘ένα’, να τους μεταφέρει αυτή την ελληνική, χριστιανική αντίληψη της αδελφότητας, της αγάπης, της ισότητας, της ειρήνης.

Το μόνο, που μπορεί να μας δώσει μία νότα αισιοδοξίας για το μέλλον είναι η τεράστια επιρροή, που έχει το πνεύμα του Ιωνά, της ειρήνης σε όλους τους φίλους του στο Ισραήλ (και τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους) γιατί ίσως αυτό να φέρει μία νέα αντίληψη. Μόνο με μία νέα αντίληψη θα μπορέσουν αυτοί οι λαοί σε μία ειρήνη και να σταματήσει αυτή η καταστροφή».