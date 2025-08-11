Πασινιάν: Η συμφωνία Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν αποτελεί μία σταθερή βάση για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης

Το κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ δημοσίευσαν τη Δευτέρα η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δεσμευόμενες να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα της άλλης χώρας και να θέσουν επίσημα τέλος σε μια σύγκρουση που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, όταν ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Το κείμενο της συμφωνίας, που δημοσιεύθηκε από τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, αναφέρει ότι το Ερεβάν και το Μπακού θα παραιτηθούν από όλες τις διεκδικήσεις επί του εδάφους της άλλης χώρας, θα απέχουν από τη χρήση βίας μεταξύ τους και θα δεσμευτούν να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια σταθερή βάση για την εδραίωση μιας αξιόπιστης και διαρκούς ειρήνης, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν που αντικατοπτρίζει τα ισορροπημένα συμφέροντα των δύο χωρών», έγραψε ο Πασινιάν στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, γειτονικές χώρες στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου, βρίσκονται σε σύγκρουση από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια ορεινή περιοχή στο νότιο άκρο της οροσειράς Καραμπάχ, εντός του Αζερμπαϊτζάν. Το Μπακού ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο της περιοχής το 2023, ωθώντας σχεδόν όλους τους 100.000 Αρμένιους της περιοχής να καταφύγουν στην Αρμενία.

Έκτοτε, και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν την ειρήνη, αλλά οι συνομιλίες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει μέχρι αυτό το μήνα.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης ενός στρατηγικού διαδρόμου διαμετακόμισης μέσω του Νότιου Καυκάσου, ο οποίος, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, θα ενισχύσει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις και θα επιτρέψει την αύξηση των εξαγωγών ενέργειας.