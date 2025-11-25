Παρίσι: Συνελήφθη και τέταρτος ύποπτος για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο Παρίσι ο τέταρτος και τελευταίος φερόμενος ως διαρρήκτης στην κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε τον Οκτώβρη στο μουσείο του Λούβρου, με αποτέλεσμα να κλαπούν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο άνδρας, γνωστός ήδη στις Αρχές, τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής ομάδας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συνδέεται με τους τρεις άλλους κατηγορούμενους που έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά την άσκηση ποινικών διώξεων.

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο από κάμερες ασφαλείας του μουσείου είχε καταγράψει τέσσερις δράστες να υλοποιούν την τολμηρή επιχείρηση στις 19 Οκτωβρίου, στο εμβληματικό μουσείο της γαλλικής πρωτεύουσας.