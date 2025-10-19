Παρίσι: Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου - Εκλάπησαν κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα

Ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, ανακοίνωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού στο X, με το μουσείο να ανακοινώνει ότι έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ρασίντα Ντατί.

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει αν έχουν κλαπεί έργα τέχνης.

Μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με το μουσείο, σημείωσε το AFP.

Πήραν κοσμήματα

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, οι εγκληματίες, που φορούσαν κουκούλες, μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονταν κατασκευαστικές εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα φορτίων για να φτάσουν απευθείας στο δωμάτιο που είχαν στοχεύσει, στην Αίθουσα του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν τα παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν στο κτίριο, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι κλέφτες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ, μια καρφίτσα, μια τιάρα και άλλα. Τα κομμάτια αυτά βρίσκονταν στις προθήκες του Ναπολέοντα και των Γάλλων ηγεμόνων.

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή του Λούβρου, το περίφημο Regent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, βάρους άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη. Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Ένα ερώτημα που προκύπτει αυτή τη στιγμή είναι αν τα κοσμήματα έχουν ήδη λιώσει για να πουληθεί το χρυσάφι, όπως σχεδόν σίγουρα συνέβη πριν από ένα μήνα με τους χρυσούς ψήγματα που εκλάπησαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Δεν υπήρξαν τραυματίες, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι εγκληματίες διέφυγαν με ένα TMax, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο Α6.