Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας

Ένα ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με την υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες υπέστη πρόβλημα στο GPS το πρωί της Τετάρτης, ενώ πετούσε πάνω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, καθ' οδόν προς τη Λιθουανία, ανέφερε το υπουργείο, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Europa Press.

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι το αεροπλάνο υπέστη την απόπειρα παρεμβολής ενώ πετούσε σε υψόμετρο 40.000 ποδιών, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη ρωσική περιοχή.

Αυτά τα αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με ένα πιο εξελιγμένο και ασφαλές στρατιωτικό σύστημα πλοήγησης από αυτά που χρησιμοποιεί η πολιτική αεροπορία, σύμφωνα με τις πηγές.

Το περιστατικό, το οποίο αφορούσε μια προσπάθεια απενεργοποίησης του GPS του στρατιωτικού αεροσκάφους, δεν απέδωσε καρπούς, καθώς το αεροσκάφος λαμβάνει σήματα από έναν στρατιωτικό δορυφόρο.

«Έχει γίνει προσπάθεια διακοπής του σήματος GPS, αλλά καθώς το αεροσκάφος μας διαθέτει κρυπτογραφημένο σύστημα, δεν επηρεάστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας.

«Πρέπει να είναι σύνηθες σε αυτή τη διαδρομή και επίσης με τις εμπορικές πτήσεις. Δεν είναι επειδή είναι δικό μας αεροσκάφος», πρόσθεσαν.

Επίσημη επίσκεψη στη Λιθουανία

Η Ρόμπλες επρόκειτο να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Λιθουανό ομόλογό της Ντόβιλε Σακαλιένε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Σιαουλιάι την Τετάρτη, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της ισπανικής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, πήγε στη Λιθουανία για να επισκεφθεί το ισπανικό απόσπασμα που έχει αναπτυχθεί εκεί, το οποίο αποτελείται από οκτώ μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter και 150 στρατιώτες, ενσωματωμένα στην αποστολή Αστυνόμευσης της Αεροπορίας της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, στη βάση Σιαουλιάι στη βόρεια Λιθουανία.

Η επίσκεψη της έρχεται μετά από πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones ή αεροσκάφη.