Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παράνομες οι επιθέσεις του Ιράν στον Κόλπο - Θέτουν σε κίνδυνο αμάχους

Οι «παράνομες» επιθέσεις του Ιράν στον Κόλπο θέτουν σε κίνδυνο αμάχους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch).

Από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες drones και πυραύλους εναντίον, όπως ισχυρίζεται, αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών σε χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Ωστόσο, «πολλές από τις ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κτίρια κατοικιών, ξενοδοχεία, πολιτικά αεροδρόμια και πρεσβείες, και έχουν στοχεύσει παράνομα πολιτικούς στόχους, όπως χρηματοοικονομικά κέντρα», ανέφερε η HRW.

