Το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ένα σαφές μήνυμα: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη στο TIME, η συμφωνία έκλεισε με τη διαμεσολάβηση Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας, σε δύο φάσεις: άμεση εκεχειρία, επιστροφή ομήρων έναντι Παλαιστινίων κρατουμένων, άνοιγμα ανθρωπιστικής βοήθειας, μερική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και εκκίνηση διαπραγμάτευσης για τελική διευθέτηση.

«Μπίμπι, δεν μπορείς να πολεμήσεις όλον τον κόσμο», φέρεται να είπε ο Τραμπ, υπενθυμίζοντας όσα είχε πράξει για το Ισραήλ. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις, ο Νετανιάχου συμφώνησε. Η συμφωνία, αν αντέξει, θα κλείσει έναν από τους μακροβιότερους πολέμους στην ιστορία του Ισραήλ.

Ο Τραμπ αποδίδει την επιτυχία στην προθυμία του να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ, από τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί μέχρι πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, που «άλλαξαν τη γεωμετρία» της περιοχής. Παράλληλα, οι βομβαρδισμοί κατά Χούθι στην Υεμένη και οι νέες κυβερνήσεις σε Δαμασκό και Βηρυτό συνέβαλαν σε μια νέα περιφερειακή δυναμική.

Στο παρασκήνιο, ο Τραμπ αξιοποίησε την ένταση με τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα, που είχαν εξοργίσει συμμάχους, για να «δέσει» την περιφερειακή διαμεσολάβηση. Η ομάδα Κούσνερ -Γουίτκοφ έκλεισε ένα 20σημείο πλαίσιο με Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία και Ισραήλ, με πυρήνα την κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή ομήρων, αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και δημιουργία νέας πολιτικής αρχής.

Ο πρόεδρος επέβαλε «κόκκινες γραμμές» και στις δύο πλευρές: προς τη Χαμάς απαίτησε πλήρη παράδοση των ομήρων, απειλώντας με «ολοκληρωτική εξάλειψη», ενώ προς το Ισραήλ άσκησε πίεση για τερματισμό των επιχειρήσεων και προειδοποίησε ότι μονομερείς κινήσεις στη Δυτική Όχθη θα συναντούσαν σφοδρή αμερικανική αντίδραση.

Παράλληλα, εξετάζεται η ηγεσία της Γάζας μετά τον πόλεμο, με ονόματα όπως ο Μαχμούντ Αμπάς και ο Μαρουάν Μπαργούτι να τίθενται στο τραπέζι. Ο Λευκός Οίκος βλέπει επίσης ευκαιρία για διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ, με στόχο την εξομάλυνση Ισραήλ - Σαουδικής Αραβίας και την οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής.

Η επιτυχία της εύθραυστης συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη συνεχή εμπλοκή των ΗΠΑ και την ικανότητα του Τραμπ να διατηρήσει πίεση στους βασικούς παίκτες.