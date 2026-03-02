Λύση προκειμένου να λήξει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ασκώντας παρασκηνιακές πιέσεις σε συμμάχους τους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ασκούν πιέσεις σε συμμάχους τους, να βοηθήσουν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει μια διέξοδο που θα διατηρήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν σύντομες, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του ζητήματος.

Οι χώρες επιδιώκουν να συγκροτήσουν έναν ευρύ συνασπισμό με στόχο μια ταχεία και διπλωματική λήξη της σύγκρουσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ώστε να αποτραπεί η περιφερειακή κλιμάκωση και ένα παρατεταμένο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Οι πηγές μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για ζητήματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Εκτίμηση του Κατάρ, που κοινοποιήθηκε στο Bloomberg, προειδοποιεί ότι εάν οι θαλάσσιες οδοί της περιοχής παραμείνουν σοβαρά διαταραγμένες έως τα μέσα της εβδομάδας, αναμένεται πιο έντονη αντίδραση της αγοράς στις τιμές του φυσικού αερίου σε σύγκριση με τη μεγάλη άνοδο της Δευτέρας.

Το Κατάρ διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη εξαγωγική εγκατάσταση παγκοσμίως, αφού αυτή αποτέλεσε στόχο ιρανικής επίθεσης με drone, γεγονός που οδήγησε τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου σε άλμα άνω του 50%.

Παρασκηνιακά, τόσο τα ΗΑΕ όσο και το Κατάρ εργάζονται για την ταχεία ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνάς τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αξιωματούχοι του International Media Office του Κατάρ και του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Τα ΗΑΕ έχουν ζητήσει από συμμάχους τους βοήθεια σε συστήματα αεράμυνας μέσου βεληνεκούς, ενώ το Κατάρ έχει αιτηθεί συνδρομή για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones - τα οποία έχουν αναδειχθεί σε μεγαλύτερη απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους, πρόσθεσαν οι πηγές. Τα αποθέματα του Κατάρ σε πυραύλους αναχαίτισης Patriot επαρκούν για τέσσερις ημέρες με τον τρέχοντα ρυθμό χρήσης, σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση που είδε το Bloomberg News.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, είχαν τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές συνομιλίες με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

