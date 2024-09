Παραμένει άφαντος ο Σινουάρ: Τι αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ για το ενδεχόμενο να είναι νεκρός

Συνεχίζονται τα σενάρια σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός της Χαμάς, Γιαχιά Σινουάρ είναι νεκρός.

Το γεγονός ότι ο Σινουάρ δεν έχει επικοινωνήσει με στελέχη της Χαμάς για αρκετό χρονικό διάστημα, οδηγεί το ενδεχόμενο να είναι νεκρός, κάτι που πάντως προς το παρόν είναι στο στάδιο της εικασίας, αφού δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Σύμφωνα με το Times of Israel, δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan και των ειδησεογραφικών ιστοτόπων Haaretz, Maariv και Walla, υποστήριζαν ότι η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών των IDF ισχυρίζεται ότι ο Σινουάρ ενδεχομένως σκοτώθηκε σε πλήγματα των IDF στη Γάζα, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν επαρκή στοιχεία για να το αποδείξουν, ενώ η υπηρεσία Shin Bet φέρεται να πιστεύει ότι είναι ζωντανός.

«Στο Ισραήλ, ερευνούν την πιθανότητα ο Γιάχια Σινουάρ να μην είναι πλέον ζωντανός. Αυτή η πιθανότητα τέθηκε από ορισμένους ειδικούς που ασχολούνται με τα παλαιστινιακά ζητήματα, ότι δεν έχει καμία βάση ή δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία», είπε ο δημοσιογράφος Ben Caspit σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Caspit επικαλείται μια πηγή κοντά στο θέμα που του μετέφερε ότι: «Υπήρχαν επίσης περίοδοι στο παρελθόν που εξαφανίστηκε και νομίζαμε ότι ήταν νεκρός, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε ξανά».

Απαντώντας στην αναφορά, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Barak Ravid σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι αξιωματούχοι με άμεση γνώση επί του θέματος του είπαν ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι νεκρός.

Two Israeli officials with direct knowledge told me Israel doesn't have positive intelligence that suggests Hamas leader Yahya Sinwar is dead. "It is all hopes and guesses which are based on the fact the Sinwae has been incommunicado in recent weeks", an Israeli official told me