Ο βουλευτής των Εργατικών Αφζάλ Καν παραιτήθηκε από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, έπειτα από κριτική για την επίσκεψή του την περασμένη εβδομάδα στα Κατεχόμενα, στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Καν, βουλευτής του Μάντσεστερ Ράσχολμ, συναντήθηκε επίσης με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ – κίνηση που η κυβέρνηση της Κύπρου χαρακτήρισε «απολύτως καταδικαστέα και απαράδεκτη».

Ο Καν δήλωσε στο BBC ότι χρηματοδότησε ο ίδιος το ταξίδι και επισκεπτόταν τον ανιψιό του, ενώ παράλληλα έλαβε και τιμητικό δίπλωμα από ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κίρ Στάρμερ, ο Καν ανέφερε ότι θεωρεί «καλύτερο να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή ώστε να μην αποσπάσει την προσοχή από τη σκληρή δουλειά της κυβέρνησης για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών εμπορικών συμφωνιών για τη χώρα».

Ωστόσο, επέμεινε ότι η επίσκεψή του έγινε «σε προσωπική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ανάπαυλας» και ήταν «ασύνδετη» με τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου.

Πρόσθεσε επίσης ότι 20 Βρετανοί βουλευτές είχαν επισκεφθεί τη Βόρεια Κύπρο χωρίς να δεχθούν παρόμοια κριτική.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον χαιρέτισε την παραίτηση, αλλά σημείωσε ότι ο Σερ Κιρ Στάρμερ θα έπρεπε να είχε απομακρύνει τον Καν νωρίτερα.

Η Ντέιμ Πρίτι Πατέλ, αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των Εργατικών, επίσης ζήτησε την παραίτηση του βουλευτή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Χρήστος Καραόλης, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η θέση του Καν «ήταν σαφώς μη βιώσιμη μετά την εντελώς ακατάλληλη και απαράδεκτη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο».

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι ο Καν έχει αποχωρήσει από τη θέση του ως Εμπορικού Απεσταλμένου προς τη Δημοκρατία της Τουρκίας.