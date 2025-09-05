Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Βρετανίας, με τον Στάρμερ να «ξεπερνά» την κυβέρνηση Τζόνσον

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντζελα Ρέινερ, παραιτήθηκε την Παρασκευή αφού παραδέχτηκε ότι δεν πλήρωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας για ένα καινούργιο σπίτι, σε ένα νέο πλήγμα για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η 45χρονη Ρέινερ είναι η όγδοη και η πιο υψηλόβαθμη υπουργική αποχώρηση από την ομάδα του Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφού ο Βρετανός ηγέτης της πρόσφερε την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω επιπλέον εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές... Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ.

Ο Στάρμερ υποστήριξε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση τελείωσε με αυτόν τον τρόπο, αλλά ότι πήρε τη σωστή απόφαση.

Με το Εργατικό Κόμμα να υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του ακροδεξιού Reform UK, ο Στάρμερ αντιμετωπίζει ακόμη περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του, το οποίο έχει ήδη πληγεί από κατηγορίες υποκρισίας από κριτικούς για την αποδοχή ακριβών αντικειμένων, όπως ρούχα και εισιτήρια για συναυλίες, από δωρητές.

Η απώλεια της αναπληρώτριας του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά καθώς η Ρέινερ, η οποία ανέβηκε από μια έφηβη μητέρα της εργατικής τάξης σε μια από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος για να διατηρήσει την ενότητα του κόμματος και είχε ευρύτερη απήχηση από τον Σ τάρμερ

Η Ρέινερ αναγκάστηκε να παραπέμψει τον εαυτό της στον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα την Τετάρτη, αφού παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος σχετικά με την πληρωμή φόρων.

Σε μια συνέντευξη στην οποία φαινόταν να είναι κοντά στα δάκρυα, η Ρέινερ περιέγραψε τη δημιουργία ενός καταπιστεύματος για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει μόνιμη αναπηρία ως αποτέλεσμα ενός τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό της από το οικογενειακό σπίτι στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας για να πληρώσει ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χόουβ στο νότιο τμήμα της Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο φόρο που επιβάλλεται κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού ζήτησε περαιτέρω νομική συμβουλή, δήλωσε ότι είχε κάνει λάθος και ότι είχε λάβει μέτρα για να πληρώσει τον επιπλέον φόρο.

Η απώλεια οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε από τους οποίους παραιτήθηκαν λόγω παραβάσεων, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός από ανασχηματισμούς της κυβέρνησης, από οποιονδήποτε πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του, τουλάχιστον από το 1979.

Ο νυν πρωθυπουργός έχει υποστεί ακόμη περισσότερες αποχωρήσεις από τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η κυβέρνηση του οποίου αργότερα εμπλέχθηκε σε κατηγορίες για πάρτι που παραβίαζαν τους περιορισμούς του COVID.

Αυτό αφήνει τον νυν πρωθυπουργό πληγωμένο, καθώς προετοιμάζεται για ένα δύσκολο τέλος του έτους, όταν η κυβέρνησή του πρέπει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών και των αγορών, θα περιλαμβάνει περαιτέρω αυξήσεις φόρων και θα προσπαθήσει να περιορίσει την αυξανόμενη απειλή από το Reform του Νάιτζελ Φάρατζ.