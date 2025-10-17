Παραδόθηκε ο πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ, Τζον Μπόλτον - Κατηγορείται για κοινοποίηση απόρρητων πληροφοριών

Σε ομοσπονδιακό δικαστήριο παρουσιάστηκε την Παρασκευή, ο Τζον Μπόλτον, προκειμένου να παραδοθεί στις Αρχές, καθώς ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ κατηγορείται ότι αποθήκευε άκρως απόρρητα αρχεία στο σπίτι του και ότι μοιραζόταν με συγγενείς του σημειώσεις σε μορφή ημερολογίου που περιείχαν απόρρητες πληροφορίες.

Ο Μπόλτον δεν έκανε σχόλια στους δημοσιογράφους καθώς εισερχόταν στο δικαστήριο του Γκρίνμπελτ στο Μέριλαντ, όπου αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον δικαστή, για τις 18 κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του την Πέμπτη, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι Αρχές έχουν υπονοήσει ότι απόρρητες πληροφορίες αποκαλύφθηκαν όταν πράκτορες που πιστεύεται ότι συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση χάκαραν τον λογαριασμό email του Μπόλτον και απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητο υλικό που είχε μοιραστεί.

Eκπρόσωπος του Μπόλτον δήλωσε στο FBI το 2021, ότι τα email του είχαν χακαριστεί, υποστηρίζουν οι εισαγγελείς, αλλά δεν αποκάλυψε ότι ο Μπόλτον είχε μοιραστεί απόρρητες πληροφορίες μέσω του λογαριασμού ή ότι οι χάκερ είχαν στην κατοχή τους κυβερνητικά μυστικά.

Η υπόθεση που απασχολεί έντονα τις ΗΠΑ, κινείται γύρω από ένα άτομο που έχει μακρά παρουσία στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών, το οποίο έγινε γνωστό για τις επιθετικές του απόψεις πάνω στην αμερικανική ισχύ και υπηρέτησε για περισσότερο από ένα χρόνο στην πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ πριν απολυθεί το 2019. Αργότερα δημοσίευσε ένα βιβλίο στο οποίο ασκούσε έντονη κριτική στον Τραμπ.

Η τρίτη αυτή υπόθεση εναντίον αντιπάλου του Τραμπ τον τελευταίο μήνα, θα ξεδιπλωθεί με φόντο τις ανησυχίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταδιώκει τους πολιτικούς εχθρούς του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους συμμάχους του από ελέγχους.

«Τώρα, έχω γίνει ο τελευταίος στόχος που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως όπλο για να απαγγέλλει κατηγορίες σε όσους θεωρεί εχθρούς του, με κατηγορίες που είχαν απορριφθεί προηγουμένως ή διαστρεβλώνει τα γεγονότα», δήλωσε ο Μπόλτον σε ανακοίνωσή του.

Παρόλα αυτά, το κατηγορητήριο είναι σημαντικά πιο λεπτομερές στους ισχυρισμούς του, σε σχέση με προηγούμενες υποθέσεις εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Σε αντίθεση με εκείνες τις υποθέσεις που κατατέθηκαν από μια βιαστικά διορισμένη εισαγγελέα των ΗΠΑ, το κατηγορητήριο του Μπόλτον υπογράφηκε από καριερίστες εισαγγελείς εθνικής ασφάλειας.

Ενώ η έρευνα για τον Μπόλτον δημοσιοποιήθηκε τον Αύγουστο, όταν το FBI έψαξε το σπίτι του στο Μέριλαντ και το γραφείο του στην Ουάσινγκτον, η έρευνα είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.