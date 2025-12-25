Πάπας Λέων: Ας σταματήσει η βοή των όπλων στην Ουκρανία

Μήνυμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έδωσε, μεταξλυ των άλλων, ο πάπας Λέων, κατά την σημερινή ευλογία των Χριστουγέννων, προς τους πιστούς που προσήλθαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και προς όλους του Καθολικούς.

Όπως ο πάπας Λέων ανέφερε, «αναθέτουμε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της Ειρήνης, ζητώντας του να συνεχίσει να εμπνέει σε όλους ένα ενιαίο πνεύμα συνεργασίας, πιστό στις χριστιανικές ρίζες του και στην ιστορία του, με αλληλεγγύη και υποδοχή όσων βρίσκονται σε ανάγκη. Ας προσευχηθούμε, ιδιαίτερα, για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει η βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν ειλικρινή, άμεσο και γεμάτο σεβασμό διάλογο».

Ο ποντίφικας απηύθυνε ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τους χριστιανούς που ζουν στην Μέση Ανατολή και ευχήθηκε να επικρατήσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη.

Ο Ιησούς που γεννήθηκε σήμερα «ας εμπνεύσει όσους, στην Λατινική Αμερική, έχουν πολιτικές ευθύνες ώστε, αντιμετωπίζοντας τις διάφορες προκλήσεις, να δώσουν έμφαση στον διάλογο υπέρ των κοινών αγαθών και όχι στις ιδεολογικές και μεροληπτικές προκαταλήψεις», είπε ο πάπας.

Στο σημερινό μήνυμά του αναφέρθηκε, επίσης, «σε όσους υποφέρουν εξαιτίας της αδικίας, της πολιτικής αστάθειας και του κατατρεγμού για θρησκευτικές αιτίες και της τρομοκρατίας», με ιδιαίτερη αναφορά στους κατοίκους του Σουδάν, του Νοτίου Σουδάν, του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.