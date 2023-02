Σεισμός Τουρκία - Συρία

Πάνω από 33.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ και τους ισχυρούς μετασεισμούς που ακολούθησαν την περασμένη Δευτέρα στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία. Ο απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία είναι 29.695, ενώ στη Συρία 3.500.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από drone στις οποίες καταγράφεται η βιβλική καταστροφή στις πόλεις που ισοπεδώθηκαν από τον Εγκέλαδο.

Aerial view of collapsed buildings as search and rescue efforts continue in Hatay after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Türkiye's Kahramanmaras province

Επίσης, εικόνες από δορυφόρο που δημοσιεύει το Anadolu αποτυπώνουν την εικόνα που είχαν οι πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας πριν και μετά την καταστροφή της 8ης Φεβρουαρίου.

• Antakya

• Islahiye

• Kahramanmaras

• Nurdagi



Before and after satellite images show scale of earthquake destruction in southern Türkiye



Before and after satellite images show scale of earthquake destruction in southern Türkiye

Στο πάρκο Αϊντίνμπαμπα του Γκαζιαντέπ έχει δημιουργηθεί ένας... λάκκος μήκους 30 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων.

A 30-meter-long, 8-meter-wide pit was formed in Aydinbaba Park in Gaziantep due to last week's massive earthquakes



A 30-meter-long, 8-meter-wide pit was formed in Aydinbaba Park in Gaziantep due to last week's massive earthquakes

Μάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα

Και άλλους επιζώντες από τα χαλάσματα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οι διασώστες την Κυριακή, έξι ημέρες μετά τους χειρότερους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία. Οι τουρκικές αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξηη σε όλη τη ζώνη της καταστροφής και να αναλάβουν δικαστική δράση για τα αίτια της κατάρρευσης των κτιρίων.

Με τις πιθανότητες εντοπισμού περισσότερων επιζώντων ολοένα να μειώνονται, ο αριθμός των νεκρών στις δύο χώρες, από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ και τους μεγάλους μετασεισμούς που ακολούθησαν, ξεπερνά τις 33.000 και φαίνεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω. Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό στην Τουρκία από το 1939.

After deadly earthquakes hit southern Türkiye, rescue workers continue to remove the rubble of collapsed buildings to save lives



After deadly earthquakes hit southern Türkiye, rescue workers continue to remove the rubble of collapsed buildings to save lives

Πολίτες που έχουν μείνει άστεγοι στην πόλη Καχραμανμαράς, κοντά στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, ανέφεραν ότι έστησαν τις σκηνές τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στα κατεστραμμένα σπίτια τους, προσπαθώντας έτσι να τα προστατέψουν από το πλιάτσικο.

Αντιμετωπίζοντας ερωτήματα για την κρατική αντίδραση στον σεισμό και ενώ ετοιμάζεται για τις εκλογές, οι οποίες αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες γι' αυτόν στις δύο δεκαετίες που βρίσκεται στην εξουσία, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε την έναρξη της ανοικοδόμησης των σεισμόπληκτων περιοχών τις επόμενες εβδομάδες.

Στη Συρία, η καταστροφή χτύπησε σκληρά τις ελεγχόμενες από τους αντάρτες βορειοδυτικές περιοχές, αφήνοντας πολλούς άστεγους για δεύτερη φορά και ενώ είχαν ήδη εκτοπιστεί από τον εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Περιοχές, οι οποίες έχουν λάβει λιγότερη βοήθεια σε σύγκριση με αυτές που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

Ο επιτετραμμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία απηύθυνε έκκληση στη Δαμασκό να μην πολιτικοποιήσει το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας και απέρριψε κατηγορίες ότι οι «27» απέτυχαν να προσφέρουν επαρκή βοήθεια στους Σύρους μετά την καταστροφή.

«Είναι απολύτως άδικο να κατηγορούμαστε ότι δεν παρέχουμε βοήθεια, όταν στην πραγματικότητα κάνουμε συνεχώς αυτό εδώ και μια δεκαετία και το κάνουμε ακόμα περισσότερο ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης του σεισμού», δήλωσε ο Νταν Στοενέσκου στο Reuters.

Στην επαρχία Χατάι στη νοτιοανατολική Τουρκία, η ομάδα των Ρουμάνων διασωστών απεγκλώβισε τον 39χρονο Μουσταφά από ένα σωρό συντριμμιών, 149 ώρες μετά τον σεισμό, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk. «Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε. Έλεγε, "βγάλτε με γρήγορα από εδώ, έχω κλειστοφοβία"», δήλωσε ένας εκ των διασωστών.

Επίσης, στο Χατάι, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένα κοριτσάκι.

There is always hope!



Footage shows a little girl being carried to an ambulance following her rescue from the quake rubble after 150 hours in debris in Hatay, southern Türkiye



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/fxxmHAb8bb — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Φόβοι για την ασφάλεια και συλλήψεις

Δύο γερμανικές διασωστικές οργανώσεις ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους στην Τουρκία το Σάββατο, επικαλούμενες αναφορές συγκρούσεων μεταξύ ομάδων ατόμων και υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες τους για τη δημόσια ασφάλεια στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η Γκιζέμ, διασώστης από τη νοτιοανατολική επαρχία της Σανλιούρφα, δήλωσε ότι είδε πλιατσικολόγους στην πόλη της Αντιόχειας (Αντάκια τουρκικά). «Δεν μπορούμε να εμπλακούμε πολύ, καθώς οι περισσότεροι πλιατσικολόγοι έχουν μαχαίρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας ηλικιωμένος κάτοικος του Καχραμανμαράς ανέφερε ότι εκλάπησαν από το σπίτι του χρυσά κοσμήματα, ενώ στην παραθαλάσσια πόλη της Αλεξανδρέττας (Ισκεντερούν τουρκικά) δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί σε διασταυρώσεις εμπορικών δρόμων με πολλά καταστήματα κινητής τηλεφωνίας και κοσμηματοπωλεία.

Ο Ερντογάν προειδοποίησε όσους διαπράττουν λεηλασίες ότι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Η ευρωστία των κτιρίων βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τον σεισμό.

Ο αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι έχουν ταυτοποιηθεί 131 ύποπτοι ως υπεύθυνοι για την κατάρρευση ορισμένων από τα χιλιάδες κτίρια που ισοπεδώθηκαν στις 10 πληγείσες περιοχές.

«Θα παρακολουθήσουμε σχολαστικά το ζήτημα μέχρι να ολοκληρωθεί η απαραίτητη δικαστική διαδικασία, ειδικά για τα κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημιές και τα κτίρια που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς», δήλωσε.

Ο σεισμός χτύπησε την ώρα που ο Ερντογάν αντιμετωπίζει τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, στις 14 Μαΐου. Ακόμη και πριν από την καταστροφή, η δημοτικότητά του έπεφτε λόγω του ραγδαία αυξανόμενου πληθωρισμού και της πτώσης του τουρκικού νομίσματος.

Ορισμένοι άνθρωποι που επλήγησαν από τον σεισμό και πολιτικοί της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αργές και ανεπαρκείς προσπάθειες ανακούφισης από νωρίς, ενώ οι επικριτές διερωτήθηκαν γιατί δεν κινητοποιήθηκε νωρίτερα ο στρατός, ο οποίος είχε παίξει καθοριστικό ρόλο μετά από τον σεισμό του 1999.

Ο Ερντογάν αναγνώρισε προβλήματα, όπως η πρόκληση της παροχής βοήθειας με το συγκοινωνιακό δίκτυο κατεστραμμένο, αλλά δήλωσε ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο. Κάλεσε σε αλληλεγγύη και καταδίκασε την «αρνητική» πολιτικολογία.

Καταστροφή που συμβαίνει μια φορά μέσα σε έναν αιώνα

Κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην πόλη της Αντιόχειας, όπου τα λίγα κτίρια που είχαν απομείνει όρθια είχαν μεγάλες ρωγμές ή είχαν καταρρεύσει οι προσόψεις τους, η κυκλοφορία σταματούσε περιστασιακά καθώς οι ομάδες διάσωσης ζητούσαν σιωπή για να εντοπίσουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς χαρακτήρισε τον σεισμό ως το χειρότερο γεγονός στην περιοχή τα τελευταία 100 χρόνια, προβλέποντας το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών θα διπλασιαστεί τουλάχιστον.

Εξήρε την αντίδραση της Τουρκίας, λέγοντας ότι η εμπειρία του ήταν ότι τα θύματα των καταστροφών απογοητεύονταν πάντα από τις πρώτες προσπάθειες ανακούφισης.

Ο σεισμός κατατάσσεται στις πιο φονικές φυσικές καταστροφές στον κόσμο αυτόν τον αιώνα, με τον απολογισμό του να ξεπερνά τους 31.000 από έναν σεισμό στο γειτονικό Ιράν το 2003.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν χάσει τη ζωή τους 29.605 άνθρωποι στην Τουρκία και περισσότεροι από 3.574 στη Συρία, όπου ο απολογισμός δεν έχει ενημερωθεί από την Παρασκευή.

Η Τουρκία δήλωσε ότι περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ενώ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο βρίσκονται σε προσωρινά καταφύγια.

Στην ελεγχόμενη από την κυβέρνηση της Συρίας πόλη του Χαλεπιού, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγεσούς περιέγραψε την καταστροφή ως σπαρακτική, καθώς επέβλεψε κάποια διανομή βοήθειας και υποσχέθηκε περισσότερη.

Τα δυτικά έθνη έχουν αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε το 2011.

Η αγωνιώδης προσπάθεια ενός Τούρκου στρατιώτη

Ένας Τούρκος στρατιώτης μπήκε το Σάββατο στον κάδο ενός εκσκαφέα για να σκαρφαλώσει και να αναζητήσει μέσα σε ένα κατεστραμμένο από τον σεισμό σπίτι στην Αντιόχεια ένα κινητό τηλέφωνο που ανήκε σε μια 75χρονη γυναίκα, η οποία φοβόταν ότι ο γιος της ήταν νεκρός έπειτα από πέντε ημέρες που δεν είχε επαφή μαζί του.

Η γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι ονομάζεται Μάμα Μπούσρα, είχε ζητήσει από τους διασώστες να βρουν το τηλέφωνό της και περίμενε να καλέσει τον γιο της σε ένα γειτονικό πάρκο όπου έχουν στηθεί σκηνές για τους σεισμόπληκτους.

Ανταποκρινόμενος στην έκκλησή της ο Μουρατάν Αντίλ, ένας στρατιώτης ειδικών επιχειρήσεων ο οποίος μετέβη στην σεισμόπληκτη αυτή πόλη της νότιας Τουρκίας από την Άγκυρα για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, ανέβηκε με την βοήθεια του εκσκαφέα στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου στα χαλάσματα του σπιτιού της.

Όταν έφτασε ο Αντίλ στο μπαλκόνι ένας άλλος διασώστης που βρισκόταν μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι της γυναίκας του έδωσε μια κόκκινη τσάντα με τα υπάρχοντά της και μέσα σε αυτή υπήρχε και το κινητό της τηλέφωνο.

Ο εκσκαφέας κατέβασε τον Αντίλ, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το πάρκο που τον περίμενε η γυναίκα γεμάτη αγωνία.

Η μπαταρία του κινητού είχε εξαντληθεί και έτσι δεν μπόρεσε να καλέσει τον γιο της, αλλά κάποιος άλλος άκουσε το όνομα του γιου της και είπε ότι τον γνώριζε και ήταν καλά.

Αυτός τον κάλεσε από το δικό του τηλέφωνο και ο γιος της απάντησε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μάμα Μπούσρα άκουσε τη φωνή του παιδιού της έπειτα από τον σεισμό.

«Είναι σαν να μου χάρισες όλο τον κόσμο», είπε η γυναίκα ξεσπώντας σε κλάματα.

