Πάνω από 132 οι νεκροί στην πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο

Η πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας εναντίον συμμοριών ναρκωτικών άφησε πίσω της τουλάχιστον 132 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη, ενώ κάτοικοι του Ρίο ντε Ζανέιρο τοποθέτησαν δεκάδες πτώματα στη σειρά κατά μήκος ενός δρόμου, τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αστυνομία της Πολιτείας δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις, που στόχευαν μια μεγάλη συμμορία ναρκωτικών, είχαν σχεδιαστεί εξαντλητικά για περισσότερο από δύο μήνες και στόχος τους ήταν να οδηγήσουν τους υπόπτους σε ένα δασώδες λόφο, όπου ειδική μονάδα επιχειρήσεων περίμενε σε ενέδρα, σύμφωνα με το Reuters.

🚨BRASIL: O número de mortos em uma operação policial no Rio subiu para 64, incluindo policiais, suspeitos e moradores. Aproximadamente 80 pessoas foram presas e 75 fuzis foram apreendidos. Criminosos ainda mantêm diversas vias bloqueadas.



pic.twitter.com/NiBlA4yRtC — CHOQUEI (@choquei) October 28, 2025

Η επιχείρηση που έλαβε χώρα την Τρίτη και συνοδεύτηκε από συλλήψεις 88 ατόμων, καθώς και από τη χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων. Παράλληλα, μέλη συμμοριών κατέλαβαν περισσότερα από 50 αστικά λεωφορεία, τα οποία μετέτρεψαν σε οδοφράγματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν.

Όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα, οι βραζιλιάνικες αρχές συχνά πραγματοποιούν επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» ενόψει μεγάλων διεθνών γεγονότων, όπως είχε συμβεί και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

«Τα αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν αναμενόμενα, αλλά όχι επιθυμητά», δήλωσε ο Βίκτορ Σάντος, επικεφαλής της δημόσιας ασφάλειας της Πολιτείας του Ρίο, σε συνέντευξη Τύπου. Υποσχέθηκε επίσης έρευνα για τυχόν «παρατυπίες» των αστυνομικών.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η μάστιγα της βίας των ναρκωτικών πρέπει να αντιμετωπιστεί, ζητώντας συντονισμένη δράση που να στοχεύει τις συμμορίες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αστυνομικούς και αθώες οικογένειες.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε το οργανωμένο έγκλημα να συνεχίζει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους και να διασπείρει ναρκωτικά και βία στις πόλεις», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Οι κάτοικοι της συνοικίας Πένια στο Ρίο μάζεψαν τη νύχτα δεκάδες πτώματα από το γύρω δάσος και στοίχισαν πάνω από 70 από αυτά στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

«Θέλω μόνο να πάρω τον γιο μου από εδώ και να τον θάψω», είπε η Τάουα Μπρίτο, μητέρα ενός από τους νεκρούς, ανάμεσα σε θρηνούντες συγγενείς και περαστικούς, εκατέρωθεν της μακριάς σειράς σωρών, μερικοί από τους οποίους ήταν σκεπασμένοι με σεντόνια ή σακούλες.

Η πιο φονική μέχρι τώρα επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στο Ρίο ήταν το 2021, όταν 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία Ζακαρεζίνιο.

Οι τελευταίες επιδρομές ήταν επίσης η πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας. Το 1992, 111 κρατούμενοι είχαν σκοτωθεί όταν η αστυνομία του Σάο Πάολο εισέβαλε στη φυλακή Καραντίρου για να καταστείλει εξέγερση.

ΟΗΕ: Ζητά έρευνα για τις μαζικές δολοφονίες

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και ειδικοί ασφαλείας καταδίκασαν τον βαρύ απολογισμό θυμάτων της στρατιωτικού τύπου επιχείρησης.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι οι δολοφονίες αυτές προστίθενται σε μια τάση εξαιρετικά φονικών αστυνομικών επιχειρήσεων στις περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας.

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», δήλωσε ο οργανισμός.

Συγγενείς των νεκρών κατήγγειλαν ενδείξεις συνοπτικών εκτελέσεων, συμπεριλαμβανομένων δεμένων άκρων, πληγών από μαχαίρι και πυροβολισμών στο πρόσωπο και στον λαιμό.

«Πολλές οικογένειες ανέφεραν σημάδια βασανιστηρίων στα σώματα των θυμάτων», είπε ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γκιλιέρμε Πιμεντέλ, που εργάζεται με τις οικογένειες των θυμάτων στο νεκροτομείο του Ρίο.

Ο Σάντος, γραμματέας δημόσιας ασφάλειας του Ρίο, είπε ότι «οποιαδήποτε παρατυπία ενδέχεται να συνέβη, αν και πιστεύω ότι δεν συνέβη, θα διερευνηθεί».

Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση ανάμεσα στη βία και τις παγκόσμιες εκδηλώσεις που θα φιλοξενήσει το Ρίο την επόμενη εβδομάδα, σχετικές με τις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30), συμπεριλαμβανομένης της διάσκεψης C40 των δημάρχων και της βράβευσης Earthshot Prize του Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλάουντιο Κάστρο, δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως όσοι σκοτώθηκαν στην επιχείρηση ήταν εγκληματίες που πυροβολούσαν από το δάσος. «Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περπατούσε στο δάσος τη μέρα της σύγκρουσης», είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τις επιδρομές προσπάθεια κατά της «τρομοκρατίας». «Τα μόνα πραγματικά θύματα ήταν οι αστυνομικοί», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Πολιτείας του Ρίο ανέφερε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ κατά της συμμορίας Comando Vermelho, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες — φτωχές και πυκνοκατοικημένες συνοικίες που απλώνονται στα λοφώδη παράλια της πόλης. Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε 113 υπόπτους και κατέσχεσε 118 όπλα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ρικάρντο Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 50 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα αναπτυχθούν προσωρινά στο Ρίο για να βοηθήσουν στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.