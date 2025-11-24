Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί από επιθέσεις αυτοκτονονίας

Τρεις βομβιστές αυτοκτονίας έπληξαν την έδρα μιας πακιστανικής παραστρατιωτικής δύναμης τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τρία μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ καθώς εισέβαλαν στην έδρα της συνοριακής αστυνομίας στην πόλη Πεσαβάρ, πριν ανατιναχθούν μέσα στο συγκρότημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο πρώτος βομβιστής αυτοκτονίας πραγματοποίησε επίθεση στην κύρια είσοδο της αστυνομίας και οι άλλοι μπήκαν στο συγκρότημα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

«Το προσωπικό επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του στρατού και της αστυνομίας, έχει αποκλείσει την περιοχή και χειρίζεται προσεκτικά την κατάσταση, καθώς υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν κάποιοι τρομοκράτες μέσα στο αρχηγείο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η έδρα της δύναμης βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Πεσαβάρ, της πρωτεύουσας της επαρχίας Κάιμπερ Πακτούνκβα.

«Ο δρόμος έχει κλείσει για την κυκλοφορία και έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και το προσωπικό (ασφαλείας)», δήλωσε στο Reuters ο Σαφντάρ Χαν, κάτοικος της περιοχής.

Οι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο μέλη του παραστρατιωτικού προσωπικού, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Lady Reading, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Μοχάμαντ Ασίμ.

Μέχρι στιγμής, καμία μαχητική ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Οι ισλαμιστές μαχητές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν εντείνει τις επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις φονικές συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν τον περασμένο μήνα.

Το Πακιστάν κατηγορεί τους Αφγανούς Ταλιμπάν ότι φιλοξενούν τους μαχητές που, όπως ισχυρίζεται, πραγματοποιούν διασυνοριακές επιθέσεις, μια κατηγορία που το Καμπούλ αρνείται.