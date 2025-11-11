Πακιστάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τη μεγάλη έκρηξη σε δικαστήριο της Ισλαμαμπάντ

Τουλάχιστον 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την Τρίτη έξω από ένα τοπικό δικαστήριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του δικαστηρίου της Ισλαμαμπάντ, το οποίο συνήθως συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πολιτών που προσέρχονται για δικαστικές υποθέσεις.

Από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί πάνω από 20 άτομα, όπως ανέφεραν τα τοπικά media, με ορισμένα εξ αυτών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A massive car bomb detonated outside the Islamabad District, killing at least 12 people and injuring over 20 others in a fiery blast that shattered windows, torched vehicles, and sent plumes of black smoke billowing across the capital.pic.twitter.com/Mfdw7D5hdi — OMNIS (@project_omnis) November 11, 2025

Ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στο δικαστικό μέγαρο με τα πόδια, αλλά πυροδότησε τη βόμβα έξω, κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα, αφού περίμενε εκεί για 10 με 15 λεπτά, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί.

«Ερευνούμε το περιστατικό από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν είναι απλώς άλλη μια βομβιστική επίθεση» είπε ο υπουργός.