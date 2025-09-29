Το Πακιστάν χαιρετίζει την πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα: Ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα στην περιοχή

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζας, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Και συμπλήρωσε ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

«Επαινώ την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και τον ζωτικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ στον τερματισμό αυτού του πολέμου», είπε.