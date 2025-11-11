Πακιστάν: Έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ - Τουλάχιστον 8 τραυματίες (vids)
Shutterstock
Shutterstock

Πακιστάν: Έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ - Τουλάχιστον 8 τραυματίες (vids)

11/11/2025 • 10:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη έξω από το δικαστήριο της πρωτεύουσας του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την Τρίτη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κριτική κατάσταση, πρόσθεσε.

«Ερευνάμε τι είδους έκρηξη ήταν. Δεν είναι ακόμη σαφές. Θα μπορέσουμε να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μετά την έκθεση της εγκληματολογικής μας ομάδας», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο συνήθως συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πολιτών που προσέρχονται για δικαστικές υποθέσεις.

Τοπικά μέσα παρουσίασαν σοκαριστικές εικόνες από το σημείο, με άτομα αιμόφυρτα να βρίσκονται κοντά σε αστυνομικό βαν, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα.

