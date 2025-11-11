Πακιστάν: Έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ - Τουλάχιστον 8 τραυματίες (vids)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη έξω από το δικαστήριο της πρωτεύουσας του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την Τρίτη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κριτική κατάσταση, πρόσθεσε.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bölge mahkemesinin önünde patlama meydana geldi.



İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



🔗 Detaylar: https://t.co/uWGsTQph9A pic.twitter.com/FuuW48unE6 — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) November 11, 2025

«Ερευνάμε τι είδους έκρηξη ήταν. Δεν είναι ακόμη σαφές. Θα μπορέσουμε να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μετά την έκθεση της εγκληματολογικής μας ομάδας», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο συνήθως συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πολιτών που προσέρχονται για δικαστικές υποθέσεις.

#BREAKING: Blast in District Judicial Complex Islamabad, Pakistan. Casualties reported. pic.twitter.com/5tv7ctfV2G — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 11, 2025

Τοπικά μέσα παρουσίασαν σοκαριστικές εικόνες από το σημείο, με άτομα αιμόφυρτα να βρίσκονται κοντά σε αστυνομικό βαν, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα.