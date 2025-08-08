Πακιστάν: Ανακοίνωσε την εξολόθρευση 33 μαχητών που προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα από το Αφγανιστάν

Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 33 μαχητές που προσπαθούσαν να περάσουν από το Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο στρατός την Παρασκευή, περιγράφοντάς τους ως «υποστηριζόμενους από την Ινδία».

Οι μαχητές αναχαιτίστηκαν και δέχθηκαν «ακριβή» πυρά, ανέφερε το τμήμα δημοσίων σχέσεων του στρατού, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά.

Το Πακιστάν και η Ινδία, γειτονικές χώρες με πυρηνικά όπλα και ιστορικό συγκρούσεων, συχνά αλληλοκατηγορούνται για την υποστήριξη ανταρτών. Το Νέο Δελχί αρνείται ότι υποστηρίζει μαχητές στο Πακιστάν.