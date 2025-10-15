Πακιστάν - Αφγανιστάν: Προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών μετά από νέες συγκρούσεις στα σύνορα

Μια προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών συμφωνήθηκε μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, μετά από νέες θανατηφόρες συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων τους, κυρίως στις περιοχές Σπιν Μπολντάκ του νοτιοανατολικού Αφγανιστάν και Τσαμάν του Πακιστάν.

Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Τετάρτης, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, το οποίο τόνισε την ανάγκη διαλόγου για την επίλυση του περίπλοκου, αλλά επιλύσιμου, αδιεξόδου.

Οι τελευταίες συγκρούσεις ξέσπασαν τη νύχτα της Τρίτης, με εκατέρωθεν κατηγορίες για την εκκίνηση των εχθροπραξιών.

Οι Αφγανοί Ταλιμπάν, μέσω του εκπροσώπου τους Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, κατηγόρησαν τις πακιστανικές δυνάμεις για επίθεση με «ελαφρά και βαριά όπλα», με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 πολιτών και τον τραυματισμό πάνω από 100, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά. Ο Αλί Μοχάμεντ Χακμάλ ανέφερε 15 νεκρούς αμάχους στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ.

Οι Ταλιμπάν ισχυρίστηκαν ότι οι αφγανικές δυνάμεις απάντησαν σκοτώνοντας πολλούς Πακιστανούς στρατιώτες, καταστρέφοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατασχέθηκαν όπλα και άρματα μάχης.

Αντίθετα, οι πακιστανικές αρχές δήλωσαν ότι οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν πρώτοι τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών φυλακίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων πολιτών τους και τον θάνατο έξι στρατιωτών. Ο στρατός του Πακιστάν ανέφερε ότι απέκρουσε τις επιθέσεις, σκοτώνοντας 15–20 μέλη των Ταλιμπάν και κατηγόρησε τις αφγανικές δυνάμεις για ψευδείς ισχυρισμούς περί κατάληψης θέσεων και εξοπλισμού.

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν εκκένωση κατοίκων κοντά στα σύνορα, με βλήματα να πλήττουν σπίτια. Η ένταση στην περιοχή χαρακτηρίστηκε «σοβαρή κλιμάκωση» από διεθνή μέσα, θέτοντας σε κίνδυνο περαιτέρω αντιπαραθέσεις. Νωρίτερα, εκρήξεις στην Καμπούλ προκάλεσαν πυρκαγιές σε πετρελαιοφόρο και γεννήτρια, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια.

Οι εντάσεις είχαν ξεκινήσει από το Σάββατο, με συνεχείς παραβιάσεις και αμοιβαίες στρατιωτικές επιθέσεις, παρά την προσωρινή κατάπαυση της Κυριακής μετά από εκκλήσεις της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Το Πακιστάν κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο στους Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP), ενώ η Καμπούλ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Επιπλέον, η πρόσφατη επίσκεψη του Αφγανού υπουργού Εξωτερικών Αμίρ Καν Μουτακί στην Ινδία θεωρήθηκε προκλητική από το Ισλαμαμπάντ και συνδέεται με τις εντεινόμενες διμερείς εντάσεις.

Η προσωρινή εκεχειρία αποτελεί μια αναγκαία κίνηση για τον περιορισμό της βίας και την αποκατάσταση διαλόγου, ενώ οι κάτοικοι και των δύο πλευρών παραμένουν σε επιφυλακή λόγω της ασταθούς κατάστασης στα σύνορα.