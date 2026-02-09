Bild: Ο Πούτιν φέρεται να προσφέρει στον Τραμπ «mega deal» 12 τρισ. δολαρίων στην πλάτη της Ουκρανίας

Το επιτελείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκφράζει τις ανησυχίες του για τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις της Ρωσίας και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα προσπαθεί να δελεάσει την ομάδα του Τραμπ με ένα τεράστιο οικονομικό deal ύψους 12 τρισ. δολαρίων.

Όπως αναφέρει η γερμανική Bild, η πρόταση υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές το ετήσιο ΑΕΠ της Ρωσίας και παρουσιάζεται ως σχέδιο στρατηγικής οικονομικής σύμπραξης Μόσχας–Ουάσινγκτον.

Η προσφορά ονομάζεται «Πακέτο Ντμίτριεφ», από το όνομα του Ρώσου διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμίτριεφ, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Ντμίτριεφ παρουσίασε την προσφορά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

«Φαίνεται να είναι ένα πακέτο για οικονομική συνεργασία μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία με Ουκρανούς δημοσιογράφους. «Έτσι, ακούμε για την πιθανότητα να υπογραφούν τέτοια ή παρόμοια διμερή έγγραφα μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας».

Ο Ζελένσκι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ανέφερε ότι οι συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την κυριαρχία ή την ασφάλεια της Ουκρανίας. «Καθιστούμε σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα υποστηρίξει καμία τέτοια συμφωνία, ακόμη και ενδεχόμενη, που μας αφορά, εάν αυτή πραγματοποιηθεί χωρίς εμάς».

Οι δηλώσεις του φαίνεται να συνδέονται με δημοσίευμα της Wall Street Journal από τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών επιχειρηματιών και Ρώσων ολιγαρχών, με αντικείμενο πιθανές συμμετοχές σε μεταλλευτικές και ενεργειακές εταιρείες.

Ο Ντμίτριεφ είχε συνεργαστεί με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ σε ένα σχέδιο 28 σημείων για τη λήξη του πολέμου. Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και την επιδίωξη μακροπρόθεσμης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, ζητά περισσότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Υποστηρίζει ότι μόνο με την αποδυνάμωση των οικονομικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, θα αυξηθούν οι πιθανότητες να διαπραγματευτεί πραγματικά. Μέχρι στιγμής, οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων του, των εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας δεν έχουν αποφέρει σχεδόν κανένα απτό αποτέλεσμα – και η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης εκατομμυρίων Ουκρανών κάθε βράδυ.