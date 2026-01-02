Παχλαβί σε Τραμπ: Η προειδοποίησή σας στους «εγκληματίες ηγέτες» δίνει στο λαό μου ελπίδα

«Πρόεδρε Τραμπ, σας ευχαριστώ για την ισχυρή ηγεσία σας και για την υποστήριξη των συμπατριωτών μου», δήλωσε ο πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του X την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι η «προειδοποίηση που απευθύνετε στους εγκληματίες ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δίνει στον λαό μου μεγαλύτερη δύναμη και ελπίδα...»

Χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτηση:

«Πρόεδρε Τραμπ, σας ευχαριστώ για την ισχυρή ηγεσία και την υποστήριξή σας προς τους συμπατριώτες μου.

Αυτή η προειδοποίηση που έχετε απευθύνει στους εγκληματίες ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δίνει στον λαό μου μεγαλύτερη δύναμη και ελπίδα - ελπίδα ότι, επιτέλους, ένας Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στέκεται σταθερά στο πλευρό τους.

Καθώς διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να τερματίσουν την 46χρονη κυριαρχία χάους και τρόμου αυτού του καθεστώτος, μου στέλνουν μια ευθύνη και ένα μήνυμα: να επιδιώξω τη σχέση που είχε κάποτε το Ιράν με την Αμερική, η οποία έφερε ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή.

Έχω το σχέδιο για σταθερή μετάβαση για το Ιράν και την υποστήριξη του λαού μου για να την πετύχω. Με την ηγεσία σας στον ελεύθερο κόσμο, μπορούμε να αφήσουμε μια κληρονομιά διαρκούς ειρήνης».