Προειδοποίηση ότι ο κόσμος θα πρέπει να μάθει να ζει με τους καύσωνες, εξέδωσε την Τρίτη (01/07) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, μια υπηρεσία του ΟΗΕ, την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης ασφυκτιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

«Λόγω της κλιματικής υπερθέρμανσης που προκαλείται από τον άνθρωπο, η ακραία ζέστη καθίσταται συχνότερη και εντονότερη. Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε», είπε η εκπρόσωπος του OMM, Κλερ Νάλις, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

Ο επίμονος καύσωνας στη νότια Ευρώπη οδήγησε σε θερμοκρασίες ρεκόρ στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη Μεσόγειο γενικότερα, ενώ στην Πορτογαλία σχηματίστηκε ένα εντυπωσιακό «κυλιόμενο νέφος» στη θάλασσα.

