Ουζμπεκιστάν: Η στιγμή της έκρηξης σε αποθήκη στο αεροδρόμιο της Τασκένδης - Ένας νεκρός, 162 τραυματίες (vid)

Ένας έφηβος σκοτώθηκε και 162 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη νύκτα σε αποθήκη στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, κοντά στο αεροδρόμιο, μετά την οποία ξέσπασε πυρκαγιά και έσπασαν τα τζάμια γειτονικών διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Ένας έφηβος σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του η κάσα ενός παραθύρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, ενώ πρόσθεσε ότι 24 άλλοι άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, αν και δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ακόμη 138 έλαβαν φροντίδα για τα τραύματά τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας στον χώρο των τελωνείων του αεροδρομίου, το οποίο, όπως μετέδωσε το επίσημο ουζμπεκικό πρακτορείο UZa, λειτουργεί «κανονικά».

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης στην αποθήκη.

New video shows just how powerful the massive tonight’s explosion at the airport in Tashkent, Uzbekistan was pic.twitter.com/3N436vnj67 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023

«Σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά, που ακόμη δεν έχει κατασβεστεί», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων, η οποία απέδωσε την έκρηξη σε κεραυνό.

An explosion occurred in a warehouse belonging to a company in the Sergeli district of the capital city of Uzbekistan, Tashkent,



There are numerous injured individuals. pic.twitter.com/b6zZMcW3lj — gdh news (@gdhnews) September 28, 2023

«Ιατρικές φροντίδες παρέχονται στους τραυματίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στο Telegram, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους. Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν «σοβαρά τραυματίες».

Από την πλευρά του στέλεχος του νοσοκομείου της Τασκένδης δήλωσε ότι εκεί διακομίστηκαν «δέκα τραυματίες, εκ των οποίων ένας σε σοβαρή κατάσταση».

People are running out of their houses, it’s very scary that near them the customs warehouse in Tashkent is on fire. #Tashkent #SARCOP #Uzbekistan #Özbekistan pic.twitter.com/6Z7F9rkVRI — ET magazin (@TcAga261935) September 28, 2023

Τα τζάμια πολλών σπιτιών στην περιοχή έσπασαν, ενώ σε κάποια έχουν σημειωθεί ζημιές στο εσωτερικό τους. Ασθενοφόρα συνεχίζουν να απομακρύνουν τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται στο σημείο. Εκρήξεις εξακολουθούσαν να ακούγονται κάποιες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να την σβήσουν.

«Ξύπνησα τη νύκτα, πίστεψα ότι έγινε σεισμός, μετά είδα τη φωτιά. Ο γιος μου τραυματίστηκε στο πόδι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 72χρονος Κουτέποφ Μουστάφο, που ζει κοντά στο σημείο της έκρηξης και το σπίτι του υπέστη ζημιές.