Ο σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι απευθυνόμενος προς την Ευρώπη ξεκαθάρισε πως η Ουκρανία δεν παραδίνεται, ούτε αποδέχεται τελεσίγραφα.

Χαρακτηριστικά, σε ανάρτηση του στο Twitter o Μιχάιλο Ποντόλιακ απευθυνόμενος προς την Ευρώπη, τόνισε πως «η λήξη του πολέμου μπορεί να επιταχυνθεί αυξάνοντας την προμήθεια αρμάτων και πυροβολικού.

Αναλυτικά:

To European partners:

1. Ukraine will neither surrender nor fulfill RF's ultimatums.

2. Decide what is more profitable – to allow the destruction of transformers or to provide AD.

3. War ending can only be accelerated by increasing artillery/tanks supply. Even unilaterally…