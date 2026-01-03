Ουρούτια (υποψήφιος αντιπολίτευσης): Οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες
Βενεζουέλα

Ουρούτια (υποψήφιος αντιπολίτευσης): Οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες

03/01/2026 • 19:19
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια δήλωσε σήμερα ότι η Βενεζουέλα ζει «κρίσιμες ώρες» μετά την αμερικανική επίθεση η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Βενεζουελάνοι, οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες, να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επιχείρηση ανοικοδόμησής του έθνους μας», δήλωσε ο Ουρούτια σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ. Λίγο νωρίτερα, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και Νομπελίστρια Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο είχε δηλώσει, σε ανακοίνωση, ότι ο Γκονζάλες Ουρούτια θα πρέπει να αναλάβει «αμέσως» την προεδρία.

