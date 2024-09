Ουκρανική επίθεση με drone στο Κράσνονταρ, ν/δ της Ρωσίας - Μεγάλη φωτιά και εκκένωση της περιοχής

Επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, με τις Αρχές να προχωρούν στην «προσωρινή» εκκένωση περισσότερων από χίλιους κατοίκους, ακόμα κι αν δεν έχει ανακοινωθεί, προς το παρόν, κανένας τραυματισμός, έγινε γνωστό από τον τοπικό κυβερνήτη, το Σάββατο.

Πλήγματα με drone πραγματοποιήθηκαν επίσης στην περιφέρεια Τβερ, βορειότερα, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, σύμφωνα με τις περιφερειακές Αρχές.



Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ καταγράφονται ισχυρές εκρήξεις και σύννεφα καπνού.

Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα αυτών των εικόνων προς το παρόν.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα και η πτώση των συντριμμιών «προκάλεσε» μια πυρκαγιά στην περιοχή Τιχαρέτσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

Η περιφέρεια Κρασνοντάρ είναι κοντά στην Ουκρανία, από την οποία χωρίζεται με τη θάλασσα του Αζόφ.

Η επίθεση με τα drone «δεν προκάλεσε θύματα», δήλωσε ο κυβερνήτης Κοντρατίεφ.

Όμως, οι αρχές αποφάσισαν την «προσωρινή» εκκένωση ανθρώπων που κατοικούν στο χωριό Κουμπάν, σε κοντινή απόσταση από το σημείο της πυρκαγιάς, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Χίλιοι διακόσιοι κάτοικοι απομακρύνθηκαν, διευκρίνισε στη συνέχεια ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατέρριψε 18 drone πάνω από την περιφέρεια Κρασνοντάρ και 16 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα.

Ukraine successfully attacked the arsenal of the 23rd GRAU in the Krasnodar region. pic.twitter.com/s7inHGSpEw